Det er usikkert når A$AP Rocky kommer til å bli løslatt. Foto: Yui Mok / PA Wire

A$AP Rocky avlyser hele Europa-turneen

Rapperen som ble arrestert for en uke siden har nå sett seg nødt til å avlyse alle Europa-konserter fremover.

Artisten, som egentlig heter Rakim Mayers, ble varetektsfengslet i begynnelsen av juli i Stockholm, mistenkt for mishandling. Han har nå sittet fengslet i litt over en uke, og det er usikkert hvor lenge han kommer til å bli sittende. At det blir mer enn to uker er ganske sikkert, sa hans advokat til VG.

Nå har artisten altså sett seg nødt til å avlyse hele turneen i Europa, skriver Expressen.

Forrige fredag ble det kjent at rapperen måtte avlyse konserten på Kadetten, en norsk festival i Bærum. Siden den tid har han også måtte avlyse flere konserter i Europa, ifølge Expressen.

Likevel står ikke rapperen helt alene i dette. Det er nemlig 500 000 mennesker som har skrevet under på å løslate Rocky.

Flere amerikanske rappere sier de vil boikotte Sverige, og norgesaktuelle Travis Scott ba om løslatelse fra scenekanten. Norske Alan Walker viste sin støtte til rapperen på Instagram, hvor han ba om at han måtte få rettferdighet.

Det er nesten en uke siden det ble opprettet en underskriftskampanje for å få løslatt rapperen, hvis egentlige navn er Rakim Mayers. Tirsdag ettermiddag hadde kampanjen knappe 7000 underskrifter, men på kveldstid tok den fart og nådde 50.000 signert.

Etter at G Easy og Justin Bieber delte en annen underskriftskampanje på Instagram det siste døgnet, har denne bikket over 400.000 stemmer.

Publisert: 11.07.19 kl. 09:43