ROMVESENPAPPA: Max Wright spilte Willie Tanner i serien Alf. Foto: ITV / Rex / NTB scanpix

Romvesenets Alfs «far» er død

Skuespilleren Max Wright var kjent fra serier som Alf og Friends.

Nå nettopp







En rekke amerikanske medier, blant annet Deadline og TMZ, melder at skuespiller Max Wright er død, 75 år gammel.

Skuespilleren skal lenge ha vært kreftsyk, og fikk diagnosen lymfekreft i 1995. Wright er kanskje mest kjent fra TV-serien Alf som gikk over fire sesonger fra 1986 til 1990.

I serien spilte han faren Willie i familien Tanner, som fikk et nytt familiemedlem da det freidige romvesenet Gordon Shumway krasjlandet i garasjen – og fikk kallenavnet Alf, kort for Alien Life Form. Serien ble vist i Norge på 80- og 90-tallet.

Wright har spilt i serier som Norm, Murphy Brown, Quantum Leap, Misfits of Science, Cheers, Buffalo Bill, Taxi, The Drew Carey Show og Friends. I sistnevnte serie har han rollen som eieren av kafeen Central Perk, der vennegjengen jevnlig møtes.

I tillegg har Wright spilt i filmer som All That Jazz, Snow Falling on Cedars, Reds, The Sting II, Soul Man og The Shadow. Han ble nominert til Tony-prisen for teaterstykket Ivanov i 1998, og debuterte på Broadway i 1968 i The Great White Hope.

Wright døde i sitt eget hjem i Hermosa Beach i California, skriver Variety. Kona Linda Ybarrondo døde i 2017. Paret etterlater seg to barn.

Publisert: 27.06.19 kl. 08:07