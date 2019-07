DROPPER SVERIGE: Tyler, the Creator, ScHoolboy Q og Lil Yachty har ingen planer om å besøke Sverige etter varetektsfengslingen av A$AP Rocky. Foto: Angela Weiss, AFP/Theo Wargo, Getty Images, AFP/Tami Chappell/AP

Rappere boikotter Sverige etter A$AP-arrest

Varetektsfengslingen av den amerikanske rapperen har satt kollegaenes sinne i kok, og de blir neppe å se på konsertarenaer i Sverige.

I forrige uke havnet rapperen A$AP Rocky, hvis egentlige navn er Rakim Mayer, i trøbbel med svenske myndigheter etter at en video viste ham i basketak med en annen person. Han er mistenkt for grov vold, og varetektsfengslet på grunn av mulig fluktfare og risiko for å ødelegge etterforskningen. To andre er også varetektsfengslet.

Rapperens advokat, Henrik Olsson Lilja, sa til VG tirsdag at varetektsfengslingen trolig blir forlenget.

Som følge av arrestasjonen måtte Mayer avlyse flere konserter, blant annet opptredenen under festivalen Kadetten i Bærum.

Flere artistkollegaer har vist sin støtte til rapperen, blant annet Travis Scott, som under e konsert ba om at han skulle bli løslatt.

På Twitter viser flere rappere solidaritet overfor Mayer ved å erklære boikott mot Sverige. Taylor, the Creator, som både har turnert og samarbeidet med Mayer, skrev mandag at han aldri vil besøke Sverige igjen.

ScHoolboy Q og Lil Yachty har begge retvitret den opprinnelige posten fra Taylor, og kastet seg på boikotten.

Mayer har hele tiden, gjennom sin advokat, hevdet at han handlet i nødverge. Dersom han blir dømt for forholdet, kan han risikere opp mot seks års fengsel.

