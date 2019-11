FIKK PRIS: Christine Koht. Her avbildet i 2016. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB

Christine Koht fikk forbildepris på Se og Hørs kjendisgalla

Den kreftrammede NRK-profilens mamma Kirsten tok imot prisen på vegne av datteren. – Jeg er rørt og stolt, sier moren til VG.

Leo Ajkic delte ut prisen til Koht, som det siste året har kjempet sitt livs kamp etter å ha fått føflekk-kreft som kun lar seg behandle med immunterapi.

Koht kommuniserer jevnlig med omverdenen om sin dramatiske helsesituasjon via sosiale medier.

Tirsdag denne uken fortalte hun om en krevende tur ut for å handle på butikken. Da var det gått fire dager siden hun hadde sin første luftetur på 11 måneder.

Hun var ikke selv til stede for å motta prisen ved utdelingen på Gamle Logen i Oslo søndag kveld.

Moren Kirsten Koht (75) tok imot prisen, og var tydelig rørt over hederen til datteren.

– Jeg synes det er helt fantastisk, utrolig. Hun har ligget i en sykeseng i 11 måneder, og så får hun en sånn pris – det er rørende, det er til å gråte av. Hun har ligget i sykesengen og klart å markere seg, å ha en stemme. Jeg er rørt og stolt, sier hun til VG.

Her er juryens begrunnelse for prisen:

«Vinneren av prisen «Årets forbilde» er en ustoppelig person.

Gjennom hele karrieren har hun snakket rett fra levra.

Ingen har snakket mer rett fra levra enn henne. Hun har brukt humoren som virkemiddel i kampen mot fordommer og likegyldighet. Hun har aldri gått av veien for å si ifra når keiseren ikke har hatt klær – samtidig som hun like gjerne har harselert med egne svakheter.

Første gang hele Norge hørte henne, var på radio. Men det var først da hun begynte å lage TV-programmer om HELT vanlige kommuner, og HELT vanlige nordmenn, hun virkelig kom inn i rampelyset. Og det rampelyset fyller hun fortsatt – med HELE seg og sin HELT unike tilstedeværelse. Også det siste året – etter at hun ble alvorlig syk – har hun brukt sin posisjon til å skape oppmerksomhet og stort engasjement.

Åpenhet er en viktig verdi, og årets prisvinner viser at utfordringene rundt kreft verken bør forties eller gjemmes bort. Årets forbilde har i stedet vist at selv det verste man kan gjennomgå – også kan brukes til noe positivt. Både for seg selv og for alle oss andre. Prisvinneren er sprudlende og utstråler positiv energi – selv når dagene er som mørkest og motbakkene er tyngst.

Men mest av alt er hun veldig, veldig morsom – og et av de fineste menneskene vi vet om.

Årets forbilde er: Christine Koht.»

