POPVETERAN: Diana Ross, her på Grammy Awards i Los Angeles i februar i år. Foto: Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Diana Ross raser over flyplass-sjekk – føler seg krenket

Sangdivaen (75) er i harnisk over måten hun ble kroppsvisitert av en kvinnelig sikkerhetsansatt i helgen.

«Det er ikke så mye hva som ble gjort, men måten det ble gjort på. Jeg føler meg forulempet», skriver en illsint Diana Ross på Twitter etter søndagens episode på flyplassen i New Orleans.

«Jeg kan fortsatt kjenne hendene hennes mellom bena mine, foran og bak (mens hun sier det er hennes jobb). Wow. Virkelig blandede følelser. Jeg prøver alltid å se det positive i ting, men nå føler jeg meg ikke bra», tordner hun i én av flere meldinger som nå gjengis i store amerikanske og britiske medier, som CNN, TMZ og Sky News.

Ross, som har nærmere over 97.000 følgere på Twitter , forklarer at hun vanligvis blir behandlet som en dronning i New Orleans, men at hun på flyplassen ble «behandlet som dritt».

– Vil bare gråte

Hun presiserer at det ikke er flyselskapet hun er forbannet på, men Transportation Security Administration, som står for scanning og sjekk av alle reisende i USA.

«La det være klart. Jeg snakker ikke om menneskene i Delta. Det var TSA som gikk over streken. Jeg vil bare gråte», lyder det fra den opprørte 75-åringen, som opptrådte på en festival i New Orleans lørdag.

Først flere timer senere senere følger Ross opp med en ny post, der hun skriver at hun «nå har det bedre» (se alle meldingene nederst i artikkelen).

Undersøker saken

En ikke navngitt talsperson for TSA sier til TMZ at de er klar over episoden og Ross’ reaksjon. De skal ha studert overvåkningsbilder og konkluderer angivelig med at den kvinnelige vakten utførte sjekken i tråd med reglementet.

– Men ledelsen i selskapet skal uansett undersøke saken grundigere, sier talspersonen, som oppfordrer Ross til å ta kontakt med TSA direkte, så de kan «jobbe sammen for å finne ut hva som skjedde».

Ross har fått enorm respons i form av sympatierklæringer og likerklikk etter at hun tvitret sin frustrasjon.

FAMILIE: Diana Ross med sønnen Evan Ross, som hun har med avdøde Arne Næss Jr., og Evans popstjernekone Ashlee Simpson på Vanity Fair-festen etter Oscar-drysset i februar i år. Foto: JB LACROIX / AFP

Publisert: 06.05.19 kl. 11:27