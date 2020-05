DRAMATISK: Skjermen løste seg ikke ut som den gjorde for Lise Karlsnes, noe som gjorde at hun måtte bruke det hun hadde lært i forkant for å komme seg ut av situasjonen. Foto: Matti Bernitz

Fallskjermdrama i «Kompani Lauritzen»: – Jeg tenkte «Dette er jo galskap»

Lise Karlsnes (40) kaster seg ut av flyet, men finner raskt ut at noe er galt. – Jeg kan ikke si at jeg ikke kjente på suget, sier hun.

Lørdag er det finale i denne vårens store flaggskip på TV 2, nemlig «Kompani Lauritzen». I finalen er det Lise Karlsnes, Henrik Thodesen (39), Øyvind «Vinni» Sauvik (44) og Marte Bratberg (30) som deltar, og helt mot slutten blir én av dem kronet til vinner av programmet.

Én av oppgavene i lørdagens episode er at de gjenværende deltagerne skal hoppe i fallskjerm, uten støtte – altså helt alene. Det får de beskjed om av programlederne Dag Otto Lauritzen (63) og Kristian Ødegård (46) tidlig i lørdagens program.

– Da vi fikk beskjed om dette, tenkte jeg at det er galskap. Jeg lurte på om de visste hva de gjorde og om de var sikre på at dette var en lur idé. Samtidig følte jeg at vi var utrolig godt ivaretatt. De som trente oss opp er jo anerkjente i nettopp det her. Jeg følte vi var i veldig gode hender, forteller Lise Karlsnes til VG.

Deltagerne ble drillet lenge i hva de skulle gjøre og ikke gjøre når det ble alvor.

– Vi lærte at vi skulle se opp på skjermen etter at vi hadde hoppet. Og at vi skulle rope «flyr» når vi så skjermen. Vi ble også drillet i hva vi skulle gjøre om skjermen ikke har løst seg ut, sier «Kompani Lauritzen»-finalisten.

Så bar det av gårde opp i et lite fly. Men for den tidligere «Briskeby»-vokalisten ble ikke fallskjermhoppet helt som hun hadde sett for seg.

–Jeg hoppet, telte meg ferdig, så opp på skjermen og tenkte «fader». Jeg hadde fått en såkalt «tvinn» som vi hadde snakket om i forkant. Det vil si at «strengene» opp til skjermen ikke har løst seg ut skikkelig. Det er ingen knute, men at trådene er tvinnet sammen på midten.

Deltagerne hadde i forkant blitt opplært i at om dette skjedde måtte de prøve å løse opp «tvinnen». Det gjør de ved snurre kroppen rundt og rundt alt de kan. På TV ser man at 40-åringen jobber febrilsk for å løse situasjonen.

– For meg gikk det på ren automatikk. Jeg ble faktisk ikke redd, jeg hadde én oppgave, og det var å få opp den skjermen. Jeg tenkte ikke så mye annet enn å gjøre det jeg hadde fått beskjed om.

Karlsnes klarer å redde seg inn, sånn at alt ender bra til slutt, selv om det på TV ser ganske dramatisk ut.

LANDET LANGT UNNA: På grunn av en «tvinn» i skjermen lander Lise Karlsnes langt unna der hun planla å lande. Foto: Matti Bernitz

– Hva hadde skjedd om du ikke hadde klart å få opp den «tvinnen»?

– Altså, det sies jo at du kan kaste en blind geit ut av et sånt fly med denne fallskjermen. Jeg skal jo ikke underspille dramatikken her, men vi brukte «rundskjermer» og de løses ut idet man hopper ut av flyet. Men du kan ikke navigere med denne skjermtypen, så jeg kunne ikke styre hvor jeg ville lande. Jeg landet nesten oppi en bekk og halvveis oppi et tre.

Hun fortsetter:

– Det skal veldig mye til med denne typen skjermer at det går skikkelig galt, men jeg kjenner jo likevel at det hadde vært deilig å slippe å oppleve det én av hundre opplever. Samtidig er det godt å kjenne at jeg klarte å holde hodet kaldt når dette ikke gikk helt etter boken.

FINALEKLARE: Øyvind «Vinni» Sauvik, Lise Karlsnes, Marte Bratberg og Henrik Thodesen skal kjempe om å ta seg helt til topps i finalen av «Kompani Lauritzen». Programlederduoen Kristian Ødegård (til venstre) og Dag Otto Lauritzen på hver sin side. Foto: Matti Bernitz

– Men ville du landet normalt om du ikke hadde fått opp «tvinnen»?

– Normalt og normalt ... Jeg vet ikke hvordan det hadde blitt da. Jeg havnet jo ikke helt innenfor landingsområdet heller. Og det kan jo ha noe med situasjonen å gjøre det og.

«Kompani Lauritzen»-deltageren innrømmer likevel at hun rakk å kjenne på adrenalinet da hun måtte gjennomføre nødprosedyrene.

– Jeg kan ikke si at jeg ikke kjente på suget, nei. Da jeg sto i døråpningen i flyet tenkte jeg «Dette er jo galskap». Hva var det jeg hadde sagt ja til? Det er ikke naturlig å kaste seg ut av et fly, og i hvert fall ikke alene. Vi hadde jobbet med å overstyre instinkter. Det var en mening bak alt vi gjorde, og alt vi hadde gjort ledet oss mot dette.

KASTER SEG I DET: Lise Karlsnes hopper ut av flyet, men aner ikke helt hva som venter. Foto: TV 2

– Hva hvis en av dere hadde svimt av i lufta? Er det forsvarlig å hive dere ut i dette?

– Jeg tror det ville gått greit uansett. Du kommer deg alltid ned med en sånn skjerm, men landingen hadde vel kanskje blitt et problem.

I tillegg til den selvutløsende hovedskjermen, hadde deltagerne en reserveskjerm de kunne løse ut fra mageregionen. Det bekrefter også pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

– Karlsnes og de andre finalistene har en reserveskjerm på seg, og fikk grundig opplæring i forkant om hvordan denne skulle løses ut dersom det var nødvendig, sier han til VG.

Han understreker at det ikke er uvanlig å få «tvinn» i skjermen.

– Og deltagerne fikk i forkant god opplæring på hvordan de skulle håndtere dette. Karlsnes holdt hodet kaldt og løste problemet kjapt.

INGEN FARE: Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier til VG at de gjenværende deltagerne i «Kompani Lauritzen» fikk grundig opplæring før de kastet seg ut i fallskjerm. Foto: Espen Solli

– Er det forsvarlig å sende fire såpass urutinerte kjendisdeltagere ut i fallskjermhopp uten støtte?

– Kompanijegerne fikk grundig opplæring i forkant. De som gjorde opplæringen har et formelt sikkerhetssystem godkjent av Luftfartstilsynet, og har lang erfaring innen dette feltet. De gjør først opplæring med deltagerne og gjør underveis en kontinuerlig vurdering av hvorvidt de enkelte er egnet til å gjennomføre. I dette tilfelle hadde alle en vellykket opplæring og fikk tillatelse til å hoppe, forklarer Dahl, som legger at det avgjørende i planleggingen av denne øvelsen var at sikkerheten var ivaretatt for deltagerne.

Publisert: 16.05.20 kl. 07:22

