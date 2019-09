VISTE FRAM BABYKUL: Det var under London-premieren av «Downton Abbey»-filmen mandag denne uka at Allen Leechs kone, Jessica Blair Herman, viste fram en tydelig babymage på rød løper. De bekrefter også graviditeten. Foto: NEIL HALL / EPA

«Downton Abbey»-stjernen Allen Leech blir pappa for første gang

Det profilerte skuespillerparet avslørte graviditeten på rød løper.

«Downton Abbey»-skuespiller Allen Leech (38) venter sitt første barn med skuespillerkona Jessica Blair Herman. Det avslørte paret da de dukket opp på den røde løperen i London før premieren av den kommende «Downton Abbey»-filmen. Der viste Herman fram en tydelig babymage under en lang og tettsittende gullfarget kjole.

Til nettstedet People bekrefter 38-åringens talsperson at den irske skuespilleren skal bli pappa. Til The Sun forteller Leech at kona er fem måneder på vei og at det å bli far for første gang gjør ham «nervøs».

Paret giftet seg 5. januar i år, og ifølge People møttes de to på en celeber fest for tre år siden.

– Jeg så Jessica, som jeg tror sto og danset med jentene i serien «Orange Is the New Black», har Leech tidligere uttalt til nettstedet.

Han hadde tenkt til å fra fra festen, men bestemte seg isteden for å ta en drink til.

– Jeg ville danse med denne jenta. Og tidligere i år giftet vi oss, sa han den gang.

Allen Leech har tidligere spilt i flere populære TV-serier, deriblant «American Crime Story» og «Modern Family».

