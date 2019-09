INSTA-PRINSESSE: Prinsesse Märtha Louise, her på Cappelens høstlansering i Oslo i fjor, kommuniserer ivrig med tilhengerne sine i sosiale medier. Foto: Frode Hansen, VG

Prinsesse Märthas Instagram-konto deaktivert

Den nye Instagram-profilen til prinsesse Märtha Louise (47) er blitt deaktivert uten hennes samtykke.

– Du har rett i at kontoen er deaktivert. Vi jobber med saken og håper at Instagram godtar pass og annen IP. Foreløpig har de ikke gjort det, sier prinsessens pressekontakt Carline Scheele Carlsen til VG.

Instagram kan selv deaktivere kontoer dersom de mener det er brudd på retningslinjer eller betingelser. Ifølge Carlsen er det det som har skjedd.

– De tror altså ikke på at dette er Norges prinsesse, sier Märthas talskvinne.

Da VG kontaktet Carlsen sent via e-post søndag kveld for å høre hvorfor kontoen tilsynelatende er slettet, visste hun hva ikke som hadde skjedd.

Mandag morgen var Instagram-kontoen, hvor Märtha hadde over 20.000 følgere, fortsatt nede.

Sidekonto

Det var tidlig i august i år at prinsessen kunngjorde at hun ikke lenger skal bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng, og at hun derfor ikke lenger kunne bruke sin offisielle Instagram-konto @princessmarthalouise til å promotere egne prosjekter.

Samtidig opprettet hun en helt ny Insta-konto, @iam_marthalouise, hvor hun siden har postet hyppige oppdateringer, ikke minst rundt seg selv og kjæresten Shaman Durek (44). Det var nettopp via Instagram at hun i mai opplyste at de to var kjærester.

På sin offisielle Instagram har Märtha 136.000 følgere. Ferskeste innlegg her er fra 7. september.

