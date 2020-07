FANT LYKKEN IGJEN: Skuespiller Megan Fox har åpnet opp om det nye forholdet. Foto: Jordan Strauss / Invision

Megan Fox bekrefter nytt forhold etter separasjonen

Megan Fox (34) har funnet lykken med rapperen Richard Colson Baker (30), bedre kjent under artistnavnet Machine Gun Kelly.

«Ventet i en evighet på å finne deg», står det under et bildet av paret, som rapperen Richard Colson Baker har delt på Instagram tirsdag.

Også Megan Fox, som blant annet er kjent fra «Transformers»-filmene, har åpnet opp om det nye forholdet til rapperen, som er best kjent under artistnavnet Machine Gun Kelly.

I et podkastintervju forrige uke åpnet også Fox seg om forholdet, ifølge CNN.

– Jeg visste med en gang at han er det jeg kaller for en tvillingflamme. Det føles som vi er to deler av samme sjel. Og jeg sa dette til ham nesten umiddelbart, fordi jeg følte det sånn med en gang, sier Fox i podkasten som er gjengitt av CNN.

Fox og Baker skal ha møttes under innspillingen av den kommende filmen «Midnight in the Switchgrass», som de begge spiller i.

NY FLAMME: Rapperen Richard Colson Baker, best kjent som Machine Gun Kelly, beskrives av Megan Fox som hennes tvillingflamme. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Separert etter ti år

Megan Fox var tidligere gift med skuespilleren Brian Austin Green (46), kjent fra blant annet «Beverly Hills 902010». Paret ble sammen i 2004, og giftet seg seks år senere.

I mai ble det imidlertid bekreftet at det ti år lange ekteskapet mellom Green og Fox er over. Green fortalte det selv i podkasten «Context with Brian Austin Green», hvor han også åpenhjertig delte at de at de har vært separert i noen måneder.

SEPARERT: Megan Fox og Brian Austin Green var gift fra 2010 til 2020. Paret har tre barn sammen. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Det var også i mai at ryktene om at Baker og Fox hadde funnet lykken først oppsto, etter at de to skal ha blitt observert sammen en rekke ganger.

les også Gråtkvalt Brian Austin Green bekrefter: Slutt med Megan Fox

Megan Fox og Brian Austin Green, som har tre barn sammen, gikk også i 2015 gjennom en krise i ekteskapet, og Fox søkte om skilsmisse. De fant altså senere tilbake til hverandre, og ikke mange måneder senere kom nyheten om at de ventet sitt tredje barn.

Publisert: 29.07.20 kl. 17:56

