OMTALES I BOK: «Finding Freedom», om Harry og Meghan, slippes 11. august. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA

Piers Morgan slakter bok om Harry og Meghan: «Hyklerske, sutrende drittunger»

Journalistveteranen sparer ikke på kruttet etter å ha lest utdrag fra den mye omtalte boken om paret.

Nå nettopp

«Good Morning Britain»-programlederen har ved flere anledninger uttalt seg kritisk til prins Harry, hans kone Meghan og deres gjøren og laden – og benytter nå en over 7000 tegn lang kommentar i Daily Mail til å dampveivalse dem verbalt.

Morgan skriver om boken «Finding Freedom», forfattet av hoffreporter Omid Scobie og magasinet Elles kongehusekspert Carolyn Durand.

Flere historier er lekket i forkant av boken, som angivelig skal målbære sannheten om hvorfor Harry og Meghan forlot kongehuset og Storbritannia.

«Meghan og Harrys nye bok bekrefter bare at de er verdens mest tonedøve, hyklerske, narsissistiske, villedede, sutrende drittunger», tordner Morgan på ingressplass i sin kommentar.

Han legger til at de fremstår «forferdelig bitre», «svimlende selvopptatte» og «sørgelig tonedøve».

Sammenligner med Mandela

Morgan mener at bokens tittel er en åpenbar referanse til Nelson Mandela-biografien «Long Walk To Freedom», og bruker mye plass på å sammenligne parets luksuslivsstil med den sørafrikanske frihetsforkjemperens tilværelse bak lås og slå i 27 år – de fleste av dem i en seks kvadratmeter stor betongcelle hvor han sov på en stråmatte og fikk ett besøk i året.

«Denne nye boken, åpenbart skrevet med deres velsignelse og med nok private detaljer til å underbygge at mye av det kommer direkte fra dem selv, skulle «sette skapet på plass». Vi skulle alle angivelig lese den, forstå hvor dårlig behandlet de har blitt, og sympatisere enormt. Men det motsatte har skjedd. Utdragene publisert i forskjellige aviser har bare vist oss hvor patetisk selvmedlidende Harry og Meghan har blitt», skriver Morgan.

– Klager enda mer

Han stusser også over at paret etter hans mening aldri greide å ta inn over seg at prins William og hertuginne Kate står foran dem i arverekken til tronen, og følgelig behandles noe annerledes.

HUDFLETTER: Piers Morgan. Foto: AFF

Piers Morgan tar heller ikke lett på at Meghan ifølge boken selv tidligere har samarbeidet med paparazzifotografer – all den tid hun nå er travel med å saksøke representanter for samme yrkesgruppe.

«– Jeg ga avkall på hele livet mitt for denne familien, klager Meghan i boken. Nei, kjære, du ga avkall på nøyaktig tre år for denne familien, før du stakk av med Storbritannias favorittprins til Hollywood hvor du klager enda mer enn du pleide. Og hva «gisselet» Harry angår, er han i ferd med å bli en tragisk figur. Vi nærmer oss punktet hvor hans gamle militærkompiser kanskje vil fly over til Los Angeles for å utføre en ekstraksjonsoperasjon og redde ham fra seg selv».

Verken Harry eller Meghan har i skrivende stund kommentert Morgans omtale.

Publisert: 27.07.20 kl. 17:58

Les også

Mer om Kongelige

Fra andre aviser