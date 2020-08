LA SEG NED: Linda Eide og Herborg Kråkevik la seg bokstavelig talt flate i Fredrikstad etter å ha kjørt feil i en rundkjøring. Foto: NRK

Linda Eide og Herborg Kråkevik la seg flate etter rundkjøringsflause

Årets sommersatsing fra NRK har møtt på nok en «hump i veien». Torsdag kjørte Herborg Kråkevik feil, og etterlot mange skuffede fans langs ruten.

– Vi kjørte feil, og det beklager vi. Det gjør utrolig vondt for oss når vi vet at det står folk langs veien som har brukt tid og krefter på plakater, og som gleder seg til å se bilen og har fulgt programmet. Det gjør oppriktig vondt, sier prosjektleder for «Sommerbilen» Eva Berget.

– Det er ikke noe annet å gjøre enn å legge seg flate.

Og nettopp det gjorde Herborg Kråkevik og Linda Eide i Fredrikstad.

På Tomb i Råde skulle «Sommerbilen» egentlig tatt av mot Saltnes. I stedet fortsatte Kråkevik rett fram, og nesten tre mil av ruten ble avkortet.

De som hadde gledet seg til å se Kråkevik og programledermakker Linda Eide i den knallgule NRK-bilen ble derfor skuffet.

Ventet i Saltnes

– Det var to barn på fem og seks år som ble veldig skuffet, men det er lov å gjøre feil, sier Joachim Darbekk.

Han og familien sto langs veien i Saltnes og barna gledet seg stort til å se «Sommerbilen» kjøre forbi. Han forteller at barna synes det var stas at «Sommerbilen», som de har sett på TV, skulle kjøre gjennom bygda i Råde.

– Vi ventet nok i en time før vi hørte at de hadde kjørt feil, så da dro vi tilbake på campingen. Ungene er som unger flest og var veldig skuffet der og da, men det har gått over, sier Darbekk.

SLO AV EN PRAT: Medlemmene i Harley Owners Group chapter Østfold fikk lokket Linda Eide og Herborg Kråkevik til å stoppe på Huseby. Foto: Privat

Kråkevik og Eide kjørte rett fra Rygge til Engelsviken, og ifølge prosjektleder Berget innså ikke produksjonen at de hadde kjørt feil da GPSen rettet på ruten etter rundkjøringen.

– Det tok så lang tid før vi innså at vi hadde kjørt feil at vi ikke hadde muligheten til å snu. Det var egentlig ikke før vi kom til Huseby at vi oppdaget at vi hadde kjørt feil. Vi kom fram, men bare ikke den ruten vi hadde planlagt, sier hun.

På Huseby hadde medlemmer av Harley Davidson-klubben HOG Østfold møtt opp for å se «Sommerbilen».

– De kom fra en litt annen retning enn vi hadde forberedt oss på, men de stoppet hos oss, sier director i HOG Østfold Cecilie Grønli.

Hun forteller at de har fått med seg at mange var skuffet over at «Sommerbilen» kjørte feil, og foreslår at motorsykkelgruppen kjører kortesje neste gang.

Det synes prosjektleder Berget slett ikke er en dum idé.

– Det er gøy, det er helt fantastisk. Da vet vi hvem vi skal be om hjelp, det er helt supert, ler prosjektlederen.

Ventet ved rådhuset

Ifølge rutekartet skulle torsdagens tur gå forbi rådhuset i Moss. Her hadde flere personer møtt opp for å hilse på «Sommerbilen.»

Sendingen startet derimot på Melløs stadion, og de som ventet med gaver og flagg ved rådhuset ble skuffet.

– Jeg var sur i et halvt minutt, men det er sånn som kan skje, sier en Johanna Andrea Podhorny muntert.

Hun var blant dem som hadde møtt opp ved rådhuset for å se «Sommerbilen». Skuffelsen da de skjønte at bilen hadde startet ruten på Melløs var stor, men hun er ikke bitter og vil ikke sutre, sier hun.

– Jeg og mannen min er store fans av Linda Eide, så det hadde vært veldig gøy å se henne fra bilen. Men ting skjer, og sånn er det bare.

– Når vi setter opp rutene så setter den startpunktet i hver by på rådhuset helt automatisk. Vi bestemte oss ikke for hvor vi skulle starte før det nærmet seg veldig, og på grunn av corona er det viktig å ikke samle folk, så vi gikk ikke ut med noe nærmere informasjon, svarer prosjektleder Berget.

Misfornøyde også på andre siden av fjorden

Innbyggerne i både Færder og Horten reagerte etter onsdagens på program, blant annet på dårlig lokalkunnskap, snevre innslag og kaklende programledere, skriver NRK.

Prosjektleder Eva Berget har følgende svar til kritikken av programlederduoen Linda Eide og Herborg Kråkevik:

– De er veldig godt forberedt og har lest seg opp, men de er jo ikke lokale. Praten i bilen blir til der og da, med programlederne og gjesten. Så er det ikke alt vi får snakket om, men vi har informasjonsboksene som kommer på skjermen om ting vi ser, men som nødvendigvis ikke blir snakket om.

Berget sier videre at «Sommerbilen» dessverre ikke får besøkt alle steder.

– Vi prøver å få til en variasjon i landskap og type plasser, og da rekker vi ikke å besøke alle stedene, sier prosjektlederen.

I seks uker denne sommeren har den gule bilen vært på tur gjennom Norge, som en del av NRKs nye sommerkonsept. Ruten startet i Troms og Finnmark og første programledere ut var Niklas Baarli og Silje Nordnes.

Allerede før programstart var det misnøye i NRK. Også underveis på veien har det dukket opp kritikk, blant annet etter at en bilberger ikke brukte bilbelte under turen ned Måbødalen i Hardanger.

«Sommerbilen» er nå inne i sin aller siste uke. Videre går veien mot Kongsvinger:

– Etter fredag har vi to dager igjen. Lørdag starter vi i Ørje, så skal vi mot Skotterud, og på søndag skal vi kjøre til Kongsvinger. Nå har vi trippelsjekket ruten og snakket med kjentfolk, så alt skal bli riktig på denne siste etappen, sier prosjektleder for «Sommerbilen» Eva Berget.

