Bianca Ingrosso etter fest-refs: – Det er ikke meg dere skal gi kritikk

Bianca Ingrosso vurderer å ta en pause fra sosiale medier etter kritikken hun har fått den siste tiden. Det forteller hun i en video på YouTube hvor hun også adresserer fest-refsen, blant annet fra regjeringen, etter influencernes tur til Båstad.

Den siste tiden har en av Sveriges største influencere, Bianca Ingrosso (25), vært i hardt vær etter at hun og en rekke andre influencere festet sammen i Båstad.

Turen ble godt dokumentert på sosiale medier. Ingrosso selv delte både bilder på Instagram og video på YouTube. Festturen førte til kraftig refs fra den svenske regjeringen, og ble av justisminister Morgan Johansson (50) brukt for å minne folk om coronatiltak som å holde avstand og unngå store folkeansamlinger for å hindre smitte.

Også fra sine egne følgerne måtte Ingrosso tåle kritikk. Flere har lagt igjen kritiske kommentarer under hennes video «Fest med oss i Båstad» på YouTube-kanalen der hun har over 350.000 følgere.

Tar ikke selvkritikk

– Akkurat nå takler jeg ikke alt hat og misforståelser, sier Ingrosso i en ny video publisert på YouTube lørdag. I videoen tar den også den kjente influenceren alt annet enn selvkritikk for Båstad-festingen.

– Det er ikke meg dere skal gi kritikk, jeg var der og fulgte reglene, sier hun og fortsetter:

– Dere må rette kritikken mot dem som hadde eventet, nattklubbene, politi og vektere. Det er ikke meg dere skal gi kritikk. Men jeg skjønner at det er lett å gi meg den. Jeg får dritt for alt jeg gjør nå om dagen, det er helt sykt. Jeg kan ikke gjøre noen ting uten å få dritt for det nå, sier Ingrosso.

I videoen påpeker hun at selv om hun er vant med hatefulle kommentarer, som hun også har sluttet å lese, har det den siste tiden blitt for mye å takle. Dette har også ført til at Ingrosso er i tenkeboksen om sine profiler på sosiale medier. I 2018 sluttet Ingrosso å blogge på grunn av nettopp hatkommentarer.

– Jeg har tenkt på om jeg skal ta en pause fra alle sosiale medier en stund, sier hun i videoen.

– Akkurat nå er jeg inne i en periode hvor jeg bare «nei vet du hva, jeg slutter med alt». Jeg sletter YouTube, så fortsetter jeg bare på Instagram og med «Wahlgrens verden». Jeg elsker YouTube, men akkurat nå klarer jeg ikke alt hatet, misforståelsene og de personlige meningene om hvordan jeg ser ut, hvordan jeg prater, hvordan jeg går, hvem jeg henger med, hva jeg gjør og hvem jeg er. Det blir litt for mye for en én enkelt person å ta, sier Ingrosso.

Influenceren deler ofte åpenhjertig med følgerne om sine tanker og følelser på YouTube, og hun har den siste tiden vært åpen om hvordan hun strever psykisk. Bianca Ingrosso har vokst opp i søkelyset som datter av den svenske artisten Pernilla Wahlgren (52) og Emilio Ingrosso (55).

Familien har utlevert store deler av livet i realityserien «Wahlgrens verden». Ingrosso har også slått seg opp som forretningskvinne de senere årene.

