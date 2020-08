BLE RANET: Den svenske Hollywood-fruen Isabel Adrian ble overfalt av fire menn i en hotellgarasje i fjor vinter. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk Hollywood-frue brutalt overfalt – mann i ransbilen frikjent

Den tiltalte mannen ble i utgangspunktet dømt til tre og et halvt års fengsel, men retten sår nå tvil over Isabel Adrians signalement av ham.

En mann som har innrømmet at han var med da den svenske Hollywood-fruen Isabel Adrian (42) ble brutalt ranet i en garasje er frikjent av lagmannsretten i Sverige.

Mannen har erkjent at han satt i Jaguaren som ranerne brukte for å blokkere Hollywoood-fruens vei da hun ble overfalt, men han hevder at han satt igjen i bilen da de andre mennene kastet seg over Adrian og tvang til seg smykker, klokke, kontanter, mobiltelefon og en håndveske til en total verdi av 777.000 kroner.

Det skriver Aftonbladet.

I tingretten pekte 42-åringen ut nettopp denne mannen som den mest aktive av ranerne, noe som førte til at han ble dømt til tre og et halvt års fengsel. Lagmannsretten valgte imidlertid altså å frikjenne ham, selv om han visste om at ranet kom til å skje.

«Mannen har vedkjent at han var i garasjen der hensikten var, sammen med tre andre, å stjele smykker fra en rik kvinne, men at han under selve ranet aldri forlot den Jaguaren de kom til garasjen med», står det i dommen fra lagmannsretten, ifølge den svenske avisen.

Retten skriver videre at Adrians signalement av den tiltalte mannen bør «vurderes med stor forsiktighet», siden signalementet hun ga av ham skal ha vært vagt.

Samtidig er en annen mann tiltalt for heleri etter at ett av Adrians armbånd, som forsvant under ranet, er funnet i den tiltalte mannens bolig. Armbåndet skal ha blitt funnet under en ransakelse hos mannen i forbindelse med en annen sak.

Armbåndet, som skal ha en verdi på 36.000 kroner, skal være identisk med det hun ble tvunget til å gi fra seg da hun ble mishandlet og truet med pistol i hotellgarasjen på på Södermalm i Stockholm den 1. februar i fjor.

