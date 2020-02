OVERREKKELSE: Fra venstre: Psykologspesialist Karoline Lindqvist, psykologspesialist Camilla Heggland og Maud Angelica Behn. Foto: Nasjonalt forum for akuttpsykiatri

Maud Angelica fikk pris

Maud Angelica Behn (16) hedres for sin åpenhet om psykiske lidelser og selvmord.

For mindre enn 10 minutter siden

VG kommer med mer.

16-åringen mottok prisen under Akuttpsykiatrikonferansen torsdag.

Utmerkelsen i regi av Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri går hvert år til en eller flere personer som har bidratt til å sette betydningsfulle spor i dette fagområdet.

I juryens begrunnelse står det:

«I din sorg velger du å dele. Dine sterke ord treffer oss alle med stor kraft. Du åpner hjertet ditt og retter blikket også mot andre. Du setter ord på smerten og formidler håp. Det ligger et stort hjertelag ved å bruke kirkerommet, media og den offentlige siden i det aller mest private til å snakke om psykiske lidelser og hvor viktig det er å be om hjelp.

Du er opptatt av at selvmord ikke er en løsning og at selv i livets mørkeste øyeblikk finnes det en annen utvei. Med dine ord formidler du et budskap som gjør en forskjell.»

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Maud Angelica, den eldste av Ari Behns tre døtre, rørte hele nasjonen da hun holdt gripende minnetale for sin avdøde far i Oslo domkirke 3. januar. Der snakket hun blant annet om å forebygge selvmord.

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag.

– Pappa må ha vært så sliten at han må ha følt at han ikke hadde noen annen utvei enn å gå ut av denne verden. Men der tror jeg han tok feil. Det er alltid en utvei, sa hun.

Maud Angelica sa til alle som har gått igjennom forskjellige vonde følelser og psykisk sykdom at det alltid finnes en utvei.

– Selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som kan og vil hjelpe. Du kan få hjelp, og det kan bli bedre. Alle i denne verden fortjener kjærlighet og glede - det gjør du også. Jeg ber deg med hele mitt hjerte, sjel og kropp – spør om hjelp. Det er aldri en skam å be om hjelp, selv om det er noe lite.

Publisert: 06.02.20 kl. 16:16

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser