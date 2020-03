MÅTTE AVBRYTE: En åpenhjertig Kristian Valen forteller at han sliter, og at han vil oppsøke profesjonell helsehjelp for å «ta livet tilbake». Foto: Frode Hansen

Kristian Valen måtte avbryte show - oppsøker hjelp

Fredag måtte Valen avbryte showet i Sandefjord etter en halv time på scenen. Nå beklager komikeren, og erkjenner at han trenger hjelp.

I en pressemelding som Valen har sendt ut via talsperson Geir Hamnes, skriver han at han i det siste har vært gjennom en krevende periode, der alkohol har «blitt en følgesvenn som har tatt overhånd».

– Jeg innser at jeg må ha profesjonell hjelp for å kunne ta tilbake livet på vegne av min forlovede og jobben er jeg i dag i dialog med helsevesenet med tanke på øyeblikkelig behandling, skriver Valen.

Komikeren er for tiden på turné med showet «Åsted Valen». Forestillingen i Sandefjord fredag var den fjerde så langt i år.

Kun en halv time ut i forestillingen måtte imidlertid hele arrangementet avlyses.

– Han var i en tilstand der det rett og slett var uforsvarlig å gjennomføre showet. Vi måtte ta en beslutning, og det var åpenbart at det eneste riktige var å avlyse showet, sier Lars Fuglevik, seksjonsleder for kultur og kino i Sandefjord kommune til Sandefjords Blad.

Nå beklager Kristian Valen overfor publikumet i Hjertnes kulturhus. Han unnskylder seg også overfor de som var på forestillingen i Horten dagen før.

– Jeg beklager på det aller sterkeste det som skjedde under show i Horten og Sandefjord og den skuffelsen som publikum fikk. Jeg innser nå at jeg trenger hjelp og at jeg vil gjøre alt for å kunne komme tilbake som en ny og bedre Kristian.

– Jeg ber om ro og forståelse ovenfor mine nærmeste og meg selv for å raskest mulig komme tilbake. Igjen beklager på det sterkeste! Jeg er flau og lei meg for alle de jeg har sviktet, sier Valen.

Publisert: 07.03.20 kl. 16:43

