MØTER I RETTEN: Artist Sigvart Dagsland. Foto: Jørn Pettersen.

Dagsland i retten: – Det har vært en voldsom påkjenning

HAMAR (VG): – Det har vært et enormt mediefokus rundt denne saken – og det har vært en voldsom belastning. Ikke minst da tiltalte gikk ut i media og sa at jeg var skyldig i ulykken.

Det fortalte Sigvart Dagsland i sin vitneforklaring i Hedemarken tingrett på Hamar tirsdag, hvor han møter mannen som er tiltalt for å ha forårsaket den alvorlige bilulykken han og bandkollegene var involvert i, ansikt til ansikt.

I januar 2018 på vei hjem fra konsert på Rena frontkolliderte den folkekjære artisten Sigvart Dagsland og to av hans bandkolleger med en annen bil. Tirsdag møter sjåføren av den andre bilen, Ahmad Yousef Mohammad Al-Hassan, i Hedmarken tingrett tiltalt for uaktsom kjøring. Han er også tiltalt for å ha kjørt med nedslitte piggdekk på det glatte vinterføret.

ULYKKESSTEDET: Slik så det ut på ulykkesstedet i Stange 16. januar 2018, hvor Sigvart Dagsland og hans to musikerkolleger Torjus Vierli og Helge Leirvik, ble hardt skadet. Sjåføren av den andre bilen som nå er tiltalt for uaktsom kjøring, fikk også omfattende skader. Foto: Fredrik Olastuen / Hamar Arbeiderblad / NTB scanpix

Sigvart Dagsland forklarer seg først i retten tirsdag.

Dagsland og de to andre musikerne, Torjus Vierli og Helge Leirvik er innkalt som vitner i rettssaken mot den nå 36 år gamle år gamle mannen.

De tre ble hardt skadet i ulykken og måtte gjennom omfattende operasjoner og Dagsland fikk store bruddskader, fortalte manager Jan Sollesnes til VG noen uker etter ulykken.

Sigvart Dagsland var sykemeldt i et halvt år etter ulykken, mens bandkollegene var begge sykemeldt i et helt år etterpå.

– Jeg vil ikke si så mye nå, sier Dagsland til VG ved ankomst Hamar Tinghus. Men jeg tenker at det skal bli fint for alle å få det overstått nå. Det har gått lang tid.

Den 36 år gamle sjåføren Al-Hassan som nå er tiltalt etter straffelovens paragraf 280 for uaktsomt ha «voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse», fikk også omfattende skader som en følge av ulykken. Strafferammen er fengsel inntil tre år. Det er satt av to dager til rettssaken.

– Min klient erkjenner seg ikke straffskyldig. Han mener det var den andre bilen som kom over i hans kjørebane, sier tiltaltes advokat Arve Opdahl til VG.

Tiltalte forklarer seg via tolk.

– Jeg har sittet i rullestol siden ulykken, har store smerter og er helt arbeidsufør, sier tiltalte til VG før rettssaken starter.

I RETTEN: Ahmad Yousef Mohammad Al-Hassan og hans advokat Arve Opdahl. Foto: Jørn Pettersen

Det var Sigvart Dagsland selv som kjørte bilen da de tre bandkollegene frontkolliderte på riksvei 3 i Stange. Han ble sittende fastklemt i 45 minutter med knust ankel og flere andre bruddskader i kropp, armer og bein, men skrev i et innlegg i februar 2018 at «det rare er jo at vi i det hele har hatt flaks, for dette kunne fort endt med hode- og ryggskader, for ikke å snakke om dødsfall».

– All vi tre håper at det går bra med han. Vi ønsker han bare alt godt, sa Sigvart Dagsland i et intervju med VG i juni 2018 om sjåføren av den andre bilen.

– Jeg var ved bevissthet etter ulykken og fikk med meg alt som skjedde. Men etterpå lå jeg i koma i to uker. Ingen vet om jeg kommer til å kunne gå igjen, fortalte den tiltalte 36 åringen i et intervju med VG i september 2018.

På det tidspunktet hadde mannen som er yrkessjåfør ligget på sykehus siden ulykken. Til VG fortalte han at ulykken forårsaket hull i nyrene og mange omfattende bruddskader, deriblant i bekken, begge bena og høyrearmen.

– Dagsland kom kjørende rett mot meg, i mitt felt, og jeg ble blendet av lysene hans, fortalte den tiltalte 36 åringen i det samme intervjuet.

