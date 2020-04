ONE MAN: Publikum er ikke stort, men under balkongen høster Petter Wettre applaus og anerkjennelse fra parisere

Spellemann på balkongen

PARIS/OSLO (VG) Tonene fra «Somewhere over the Rainbow» smyger seg over balkongen og ned i gatene rundt kunstnerstrøket Montmartre. Naboer og forbipasserende ser opp mot en enslige nordmann med saxofon. De smiler anerkjennende til det de hører.

– Vanligvis er mitt publikum jazz- og musikkelskere på jazzbuler og i konsertsaler. Dette er noe nytt og noe helt annet enn det jeg hadde tenkt meg da jeg satte meg på flyet til Paris, sier Petter Wettre.

Som to ganger vinner av Spellemannsprisen og et langt frilansliv med egne grupper og proffe storband, er Wettre en kjent størrelse i det norske jazzmiljøet. Han har spilt med noen av de største navnene og fått anerkjennelse i jazzmetropoler i USA og Europa. Men på kunstner-cv`en manglet det en by, med samme format og tiltrekningskraft, den franske hovedstaden.

Til VG forteller Petter Wettre med stor humor den fantastisk historien om hvordan det gikk da han skulle «finne seg sjæl» i Paris.

– Tanken har vært der lenge, ligget og modnet seg. Og i vinter bestemte jeg meg. Jeg ville flytte til Paris, i hvert fall for ett år. Spille med ukjente franske musikere, folk jeg ikke ante hvem var, heller ikke hvor skulle treffe dem. Annet enn å ta med meg saxofonen til klubbene og ta de tilbudene som dukket opp.

Fikk en jazz-session

Spille med andre, øve, utvikle meg, alltid videre, alltid noe nytt. Det har vært gjennomgangsmelodien i hele min musikalske karriere, sier Sanderfjord-karen.

52-åringen med to voksne barn og kjæreste hjemme i Oslo, pakket kofferten og saxofonen, satte seg på flyet og voila så var han i Paris.

Språket skulle han lære seg underveis i den musikalske selvrealiseringen, og av musikervennene han ikke kjente, og ennå ikke hadde møtt. Det var planen.

Men så ble det slik at det første ordet Petter lærte seg var: Covid-19, også kalt corona-virus, på fransk og på norsk.

VENTER: - Seks uker er lenge. Det hadde vært helt greit å kunne spille med jazz-kompisene mine. Det jeg ikke har funnet ennå, men de venter på det samme som jeg, sier optimisten fra Sandefjord.

– Jeg rakk akkurat en kjapp session med en gjeng på ei jazzbule nedi gata her, de første kvelden jeg var her. I begynnelsen av mars. Men da jeg våknet neste morgen var det slutt. Frankrike og Paris hadde lukket døra. I liten leilighet ved Montmartre i 18. bydel, har jeg sittet siden. Speller for naboene og de som vil høre på tonene fra balkongen, sier Wettre og ler.

– Hva annet skal jeg gjøre? Jeg gidder ikke å deppe eller bli i dårlig humør av dette. Det ligger ikke for meg, dessuten er det ikke bedre å være coronafast i Oslo enn det er i Paris, sier han.

Et fristed for alle

Dagene får han til å få med å trene før klokken ti på formiddagen eller etter syv på kvelden. Ellers vandrer han gatelangs i strøket der han bor. Montmartre, et legendarisk område av den franske hovedstaden.

En smeltedigel av utesteder og utøvende kunst. Bohem- og kunstnerstrøket hvor lettsindigheten hersket, med sparkepiker og vovede forestillinger, og som i over hundre år har funnet veien inn i litteratur- og musikkhistorien.

– Det må vel innrømmes at selv i moden alder så føler man seg tiltrukket av det som en gang var, og det som er Paris i dag. Det var hit musikere og kunstnere søkte seg, før og etter 2.verdenskrig, et fristed for alle, uavhengig av rase og legning. Dette og det faktum at jeg ingen tilknytning hadde til Paris, trigget meg. Stå på bar bakke, lissom. Og med støtte fra barna og kjæresten, var det bare å kaste seg ut i det, sier 52-åringen.

HELLIGDOM: Sacre Ceur basilikaen ruver over Montmartre som en kontrast til det verdslige virkeligheten nedenfor. Og ikke alltid i pakt med Herrens ord.

Men coronaen spolerte alt, bassenget av musikalske utfordringer ble tømt. Det var ingenting for Petter Wettre å kaste seg ut i. Men for en som har vært en musikernomade og frilanser gjennom tre tiår, er det bare finne et annen noteark og fortsette å spille for naboer og folk som synes om balkongkonsertene til mannen fra Sandefjord. I håp om et Paris i snarlig sommerprakt og et virus på retur.

– Det har vel ikke akkurat blitt det romantiske møtet med Paris som jeg drømte om, men nå dette viruset kanskje slipper taket så håper jeg å ta fatt på det jeg kom hit for. Treffe musikervenner, knytte forbindelser, skape et musikalsk nettverk. Derfor kommer jeg så definitivt utvide oppholde. Etter «corona-ferien» starter jeg på den jobben og de opplevelsene jeg kom hit for. Enn så lenge får jeg nøye meg med å være Spellemann på balkongen, sier Petter Wettre.

RUSLER RUNDT: Hele dagen, tilsynelatende bekymringsløs utforsker Petter Wettre nærområdet på Montmartre.

