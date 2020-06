NYTT FORSLAG: – Med dette forslaget slipper kundene helt fri. De kan ikke bli holdt som «gisler» på noen som helst måte og kan være helt trygge på at kanalene ikke slås av. Foto: HELGE MIKALSEN

Telia: Slik vil vi løse konflikten med TV 2

Torsdag formiddag kommer Telia med et nytt forslag til TV 2 som de håper kan løse den fastlåste TV-konflikten som har rammet Gets kunder. Men TV 2 avviser forslaget kontant.

– Vi vil ikke lenger at TV-seerne skal være et gissel i denne konflikten .

Det sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia, som eier Get, til VG.

– Vi foreslår å videreføre dagens avtale og fortsetter og forhandle i ro og mak, enten forhandlingene tar to uker, to måneder – eller to år for den saks skyld. Men det som er viktig nå er at TV-seerne får signalene tilbake, fortsetter Lunde.

– Men hva er forskjellen på dette forslaget til avtale og det svaret dere ga TV 2 fredag 5. april hvor dere krevet at avtalen skulle ha en forhandlingsfrist på 18 måneder og ikke seks måneder som TV 2 foreslo?

– Det er en gigantisk forskjell på disse to forslagene. Nå kan ingen bruke kundene og TV-seerne som «gisler». Vi forhandler til vi er ferdig, uansett hvor lang tid det tar. Problemet for oss med den «våpenhvilen» som TV 2 foreslo i mediene er at de på bakrommet har vært klare på at de vil kreve en like stor prisøkning om seks måneder. Nå slipper vi kundene våre helt fri, de vil ikke lenger være gisler i en situasjon hvor TV 2 om seks måneder er midt inne i sesongavslutninger på populære TV-programmer og midt i en ny fotballsesong rett før jul, sier Henning Lunde

Men han konstaterer at partene fortsatt står langt fra hverandre og at avstanden ikke blir mindre.

HARDT UT MOT TELIA: Tidligere i uken fikk TV 2s kommunikasjindirektør Sarah Willand kraftig ut mot Telia Foto: Frode Hansen

– Det betyr sannsynligvis at vi har et langt forhandlingsløp foran oss. Men jeg håper virkelig at vårt forslag omsider løser konflikten slik at kundene våre kan få tilbake TV 2s kanaler. Det møter TV 2s eget forslag, men vi har fjernet det TV 2 skrev med «liten skrift» og som de ikke ville fortelle til kundene og seerne, sier Lunde videre.

Torsdag formiddag sendte Telia sitt forslag til løsning over til TV 2s forhandlingsutvalg.

TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand skriver dette i et tilsvar til VG, hvor hun avviser forslaget kontant:

- TV 2 har hele veien tilbudt å gjøre dette så enkelt som mulig: Samme pris, samme vilkår og seks måneder der kundene får innholdet sitt og vi kan forhandle oss ferdig uten at det må gå ut over TV 2s seere som er kunde hos Get. Vi forstår at Telia og Get gjerne vil ha dagens lave priser i det uendelige, men det kan vi ikke gå med på. Ingen kan forhandle slik. Seks måneder er mer enn nok tid til å bli enige, og nå må Get kutte ut spillet og gi seerne kanalene tilbake. For oss blir dette bare nok et utspill som viser at Telia og Get ikke er interessert i å komme frem til en enighet. Kundene blir sittende i skvisen.

Tidligere på dagen torsdag, foreslo TV 2 å inkludere TV 2 Sumo som en del av pakken det skal forhandles om.

– Vi vet at dette er et produkt som Gets kunder etterspør, sier Sarah Willand.

Men i denne situasjonen er ikke Telia/Get veldig opptatt av dette innspillet.

– For våre kunder er valgfrihet viktig. TV 2 Sumo er en del av forhandlingene vi må bli enige om. Våre kunder kan velge mellom mange strømmetjenester allerede., sier Lunde

Publisert: 18.06.20 kl. 14:45

