Her skal Ari Behn gravlegges

Ari Behn vil bli gravlagt på Vår Frelsers gravlund etter familiens ønske.

Det bekrefter familiens talsperson Geir Håkonsund overfor VG.

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juldag i fjor og ble bisatt fra Oslo domkirke fredag 3. januar. Kongefamilien, regjeringen og en rekke profilerte kjendiser tok et sterkt og rørende farvel med prinsesse Marthä Louises tidligere ektemann.

I en drøy time var domkirken i sentrum av Oslo fylt av familie, venner, bekjente og ukjente. De fikk høre sterke minnetaler fra eldstedatteren Maud, søsken og foreldre.

På Oslo kommunes hjemmesider står det blant annet om Vår Frelsers gravlund at her finner du en unik samling av gravlagte historiske kvinner og menn. Her ligger Ibsen, Bjørnson og Munch begravd bare noen meter fra hverandre. Arbeiderlederen Martin Tranmæl har funnet sin evige hvile ved siden av den konservative politikeren C. J. Hambro, mens rivalene Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven har fått en liten kolle mellom seg.

Kongehuset takket mandag for de mange og varme hilsener som kongefamilien har mottatt i etterkant av julehøytiden.

– Kongefamilien takker alle, både i inn- og utland, som har sendt dem hyggelige jule- og nyttårshilsener. En spesiell takk ønsker familien å rette til alle dem som i denne tiden har sendt kondolanser og vist sin medfølelse etter Ari Behns bortgang, heter det på kongehusets hjemmesider.

Kongefamilien benyttet samtidig anledningen til å sende sine beste ønsker for 2020.

Publisert: 13.01.20 kl. 17:57

