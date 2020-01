2018: Det var tilsynelatende mer harmoni i den kongelige leiren da dette bildet ble tatt på Buckingham Palace sommeren 2018. Foto: Matt Dunham / AP

Dronningen skal ha tatt affære – og Meghan har fått Disney-oppdrag

Dronning Elizabeth skal ha tatt styringen og satt en tidsfrist for å finne en løsning hertugpar-dilemmaet. Samtidig skal hertuginne Meghan ha inngått ny avtale.

Oppdatert nå nettopp

Den britiske avisen The Telegraph melder lørdag at dronningen (93) skal ha sagt til de ansatte ved hoffet at hun ønsker en løsning innen tirsdag. Hun skal angivelig ha satt en tidsfrist på 72 timer.

Senere på dagen kommer nyheten om at hertuginne Meghan skal ha signert en kontrakt med Disney.

Ifølge The Times skal Meghan – tidligere TV-skuespiller – låne bort stemmen sin til film- og TV-giganten i bytte mot en donasjon til en veldedighetsorganisasjon som beskytter dyr mot krypskyting. Detaljer rundt samarbeidet er ikke kjent.

Før hun ble kjæreste med prinsen, hadde Meghan – tidligere kjent under etternavnet Markle – en sentral rolle i TV-serien «Suits».

Kunngjøringen slo onsdag ned som en bombe – angivelig også i det britiske kongehuset – om at Harry (35) og Meghan (38) i fremtiden vil veksle på å bo i Nord-Amerika og England.

Ifølge flere britiske medier skal kongefamilien være «skuffet» og «sjokkert» over at de ikke var informert om at hertugparet ville offentliggjøre at de trekker seg fra kongelige oppgaver.

Paret ønsker mer tid til å bygge opp sin egen veldedighetsorganisasjon, og de tar sikte på å bli økonomisk uavhengige.

Harry og Meghan skal ifølge britiske medier ha blitt bedt innstendig om ikke å offentliggjøre kunngjøringen, men likevel trosset beskjeden.

Anspent

Kongereporter for The Daily Mail, Rebecca English, melder at forholdet mellom kongehuset og paret skal ha vært anspent over lengre tid.

En sjelden telefon fra dronningen selv skal være et tegn på dette. Avisen skriver nemlig at dronningen ringte til prins Harry tidlig i november for å kreve svar i forbindelse med parets juleplaner.

Hun påpeker at det er uvanlig for dronningen å ringe, selv til hennes egen familie.

Dronningen skal ha spurt om prins Harry og Meghan planla å feire jul med familien i England, før det to dager senere ble klart at paret hadde lagt julefeiringen til Canada med Meghans familie.

Ifølge English er det svært uvanlig at dronningen ikke ble informert om prins Harry og Meghans juleplaner.

Publisert: 11.01.20 kl. 10:37 Oppdatert: 11.01.20 kl. 16:03

Mer om

Flere artikler