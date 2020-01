TOPPER: Herman Flesvig (t.v.) og Mikkel Niva. Foto: NRK

«Friminutt» er Norges største podkast

Herman Flesvig og Mikkel Niva har på under et år skapt det som akkurat nå er landets største podkast-suksess.

I dag ble Podtoppen lansert på Vika Kino i Oslo. Den tar mål av seg å være den nasjonale topplisten for podkaster, og er et samarbeid mellom Schibsted (som eier VG), NRK, Bauer, P4-gruppen og Moderne Media.

Og den første podkasten som topper Podtoppen er NRKs «Friminutt», hvor skuespillerne, komikerne og bestevennene Herman Flesvig (27) og Mikkel Niva (31) ukentlig tar for seg ting som opptar dem – alt fra kamelmelk til polsk gangsterrap.

– Jeg blir veldig glad inni meg, selv om det ikke ser sånn ut. Det er veldig hyggelig og uventent, sier Niva.

Han presiserer at de ikke har vært så opptatte av tall for «Friminutt».

– Vi tror det er sunt å ikke bry seg for mye. Men dette er veldig gøy! Vi kommer til å fortsette å lage podast selv om det er ti stykker som hører på.

– Hjertet i bunn

Niva vektlegger vennskapet de dyrker i podkasten.

– Etter episoder kan Herman ofte si «vi kan godt spille en episode til uten mikrofonen også». Det er jo mest for å ha det gøy, sier Niva.

– Vi vil at lytteren skal henge med oss da. Vi har nok hjertet i bunn. Det skal handle om oss to, at vi har det gøy sammen og er glad i hverandre. Jeg tror mennesker er lei av å sitte på hver sin tue, det er godt å dele ting da.

VGs «Harm og Hegseth» får femteplass på den første Podtoppen.

– Nei, dette er ikke bra. Så jævlig ræva. Morten kommer jo til å få hjerteinfarkt, sier Vegard Harm, hvis podkastmakker Morten Hegseth er i Argentina på jobb som «Love Island»-programleder.

Dette er den første Potoppen, topp 10:

1. «Friminutt med Herman og Mikkel» (NRK)

2. «Jan Thomas og Einar blir venner» (PLAN B & Bauer Media)

3. «Lørdagsrådet» (NRK)

4.«Misjonen med Antonsen og Golden» (P4)

5. «Harm og Hegseth» (VG)

6. «Radioresepsjonen» (NRK)

7. «Tusvik og Tønne» (ADLINK og Nitro Lydstudio)

8. «Forklart» (Aftenposten)

9. «Hele historien» (NRK)

10. «Topp 3 med Mads og Rasmus» (VG)

– Mer enn en fjerdedel av nordmenn hører ukentlig på podkast. Hvis utviklingen fortsetter sånn, vil det dobles innen 2024–2025, sier Kristian Tolonen, analysesjef i NRK.

Han påpeker at podkastformatet når mange unge mediebrukere, og viser til at 30 prosent i aldersgruppen 20–29 hører på podkast daglig.

Samtidig har det vært mangel på én samlet liste som kan ta temperaturen på popularitet i podkastsfæren, mener Tolonen.

– Vi har lenge lurt på hvem som er størst og målt på forskjellige måter, så ingen vet hvem som har vært størst, sier analysesjefen, som tror at Podtoppen vil endre på dette.

