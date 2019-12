BLE FORLATT: Den svenske artisten Carola Häggkvist forteller at hun som liten ble sendt bort i en drøy måned. Foto: Nils Bjåland

Carola Häggkvists om sin tøffe barndom: – Mamma forlot meg da jeg var nyfødt

Den svenske artisten ble sendt på barnehjem som liten, men har ingen minner fra tiden borte fra mamma.

Det er i TV-programmet «Carolas advent» som sendes på TV3 og Viaplay at den folkekjære artisten Carola Häggkvist (53) forteller om hennes til tider vanskelige oppvekst, og hvordan hun som liten ble forlatt av sin mor. Det skriver den svenske avisen Expressen.

– Jeg var faktisk på barnehjem en liten periode da jeg var liten. Mamma fikk en form for «mammapsykose» og forlot meg i over en måned tror jeg faktisk, sier hun i programmet.

Carola forteller at hun den dag i dag ikke vet hvor hun var, og at hun praktisk talt ikke vet noe som helst om tiden på et barnehjem.

– Det var noe jeg fikk høre når jeg ble eldre. At mamma forlot meg da jeg var nyfødt. Men det er noe hun ikke vil prate om, erkjenner 53-åringen, ifølge avisen.

I november ble det kjent at Carola og hennes kjæreste siden 2014, Jimmy Källqvist, har gått fra hverandre.

– Vi har en varm vennskapsrelasjon, uttalte artisten den gang, også det til Expressen.

I radioprogrammet «Gry Fossell med venner» bekreftet hun nylig på ny bruddet etter å ha fått spørsmål om hun er singel.

– Ja, det kan man vel si. Eh... Ja, svarte hun, samtidig som hun erkjente at hun ikke har rukket å reflektere så mye rundt det, siden livet har «tøffet på» som vanlig.

TOK SLUTT: Carola Häqqkvist og norske Runar Søgaard var gift i ti år, men forholdet tok slutt i 2000. Foto: JONAS LEMBERG

– Man jobber så mye og har fokus på framtiden. At barna mine skal ha det bra og at vi liksom bare ser fremover, sa hun i intervjuet.

Carola Häggkvist var fra 1990 til 2000 gift med nordmannen Runar Søgaard.

I år reiser den svenske sangerinnen til Sør-Afrika for å feire jul sammen med barna Zoe og Amadeus og hans kjæreste.

