Taylor Swift slo Michael Jackson-rekord

Natt til mandag fikk superstjernen to priser under American Music Awards. Det betyr at hun har slått rekorden til kongen av pop.

Michael Jackson hadde nemlig lenge rekorden som tidenes mestvinnende artist på stjernegallaen American Music Awards – med 24 priser.

Nå har Taylor Swift tatt over tronen. Med de tre prisene hun mottok natt til mandag, har Swift nemlig hanket inn hele 26 priser, skriver nyhetsbyrået AP.

– Dette året har vært mye bra, mye veldig komplisert, så på vegne av meg og familien, vil jeg si tusen takk for at dere er der og for at dere bryr dere, sa Swift etterpå.

I tillegg til å vinne prisen for tiårets artist, som på forhånd var varslet, vant Swift prisen for årets artist. Her slo hun Ariana Grande, Drake, Post Malone og Halsey. Hun vant også prisen for beste pop/rock-album.

I forbindelse med prisutdelingen opptrådte også Swift selv, en opptreden som på forhånd har skapt store kontroverser: I et langt innlegg på Twitter fortalte artisten om hvordan hennes tidligere plateselskapssjef Scott Borchetta og Justin Biebers agent Scooter Braun. hindrer henne i å spille sin gamle musikk under showet – noe hun likevel fikk.

