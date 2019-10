PAR: Sturla Berg-Johansen og Kaja Norum. Foto: Mattis Sandblad / Krister Sørbø, VG

Ny kjæreste for Sturla Berg-Johansen

TV-kjendisen og kunstneren Kaja Norum bekreftet forholdet på Facebook torsdag ettermiddag.

I en SMS til VG bekrefter TV-kjendis og komiker Sturla Berg-Johansen at han og kunstneren er et par.

– Den enkle kommentaren må bli: Jeg elsker henne, skriver han videre.

Kaja Norum skriver følgende i en SMS til VG:

– Ja, vi er kjærester og er veldig forelsket.

Paret har kjent hverandre lenge.

Norum er blant annet kjent for å ha malt Berg-Johansen naken. Maleriet ble solgt for 72.000 kroner i 2011.

I et intervju med VG i 2011 fortalte hun at det var latter og mye fnising mens de to jobbet med maleriet.

KUNSTNERISK: Kaja Norum malte Berg-Johansen naken i 2011. Nå er de to et par. Foto: Mattis Sandblad / VG

– Ikke sjenert

– Jeg har kjent Sturla en stund, og han har bestandig sagt til meg at jeg bare måtte ringe hvis jeg skulle trenge en mannlig aktmodell, så derfor tok jeg ham på ordet denne gangen, uttalte Norum til VG.

– Han er jo ikke akkurat av den sjenerte typen, smiler Norum.

Hun innrømte at det var litt spesielt å ha Berg-Johansen splitter naken - og i all sin prakt - stående foran seg.

– Jeg brukte nesten tre måneder på prosjektet, og Sturla var flere ganger nede på Stavern for å stå modell, sa Norum.

Uproblematisk å posere naken

I VG-artikkelen fra 2011 uttalte Berg-Johansen selv at han ikke hadde noen problemer med å posere helt naken foran Norum.

– Å stå med erigert penis foran en kunstner er som å stå med erigert penis foran en bussjåfør, frisør, lærer, milliardærarving, konduktør, rørlegger, servitør, journalist, komiker, skuespiller, enda en skuespiller, flyvertinne (innenlands) og flyvertinne (utenlands), sanger, resepsjonist, bilmekaniker og musiker. Og modell.

MALERI: Kunstner og objekt. Foto: Janne Møller-Hansen

Han sa også at han var storfornøyd med hvordan Kaja Norums kunstverk av ham ble til slutt.

– Jeg synes det har blitt fantastisk, men jeg skjønner jo at jeg må begynne å trene, sier han.

