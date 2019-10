BLIR FEM: Hollywood-paret Ryan Reynolds og Blake Lively, her med sine to eldste døtre i 2016, har fått sitt tredje barn. Foto: Matt Winkelmeyer / AFP

Babylykke for superpar

Flere amerikanske medier melder at skuespillerparet Blake Lively og Ryan Reynolds har fått sitt tredje barn.

Oppdatert nå nettopp







Det var på den røde løperen under premieren på «Pokémon Detective Pickachu» i New York i mai paret avslørte graviditeten. Lively dukket opp med en kul på magen og kommenterte humoristisk «PokeMOM, ute nå», på Instagram under bilder fra premieren.

Stjerneparet har fra før to døtre på fire og tre år, men den nyankomnes kjønn er ennå ikke bekreftet, skriver Entertainment Tonight.

Ifølge US Weekly skjedde fødselen tidligere i sommer. En ikke navngitt kilde sier til nettstedet at barnet er om lag to måneder gammelt.

Skjermes fra offentligheten

Reynolds (42) og Lively (31) har vært nøye med å skjerme barna fra offentligheten. Da de ble foreldre første gang, opplevde de at en av Reynolds' barndomsvenner solgte babybilde til pressen.

Under en seremoni i 2016, der Reynolds ble belønnet med egen stjerne på Hollywood Walk of Fame, valgte de å ta med barna. Det var første gang de viste frem barna i offisiell sammenheng.

BLIR FLERE: Blake Lively og Ryan Reynolds avslørte graviditeten under premieren på «Pokémon Detective Pikachu» i New York i vår. Foto: Evan Agostini / AP

Så du denne? Reynolds og Lively lagde bryllupsdagspresangene selv

Paret har så langt ikke bekreftet nyheten om at de har fått sitt tredje barn. Lively har imidlertid vært åpen om at hun ønsker en stor familie.

– Jeg er en del av en søskenflokk på fem. Ektemannen min er en av fire, så vi er fra store familier, uttalte hun i et inverju med People i 2016.

Superpar

Kanadiske Reynolds har spilt i en rekke filmer og serier de siste 20 årene. Blant hans mest berømte filmer er «The Proposal», «Deadpool» og «Buried».

Reynolds var tidligere gift med filmstjernen Scarlett Johansson (34). Ekteskapet holdt i to år før de ble separert og skilt i rekordfart i 2010.

Samme året ble Reynolds kåret til verdens mest sexy mann. To år senere, i 2012, giftet han seg med Lively, kjent fra blant annet TV-serien «Gossip Girl» og filmer som «The Shallows», «The Age of Adaline» og «All I See Is You».

Publisert: 05.10.19 kl. 10:59 Oppdatert: 05.10.19 kl. 11:22







Mer om