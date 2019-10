BRÅ SLUTT: Terje Leer skadet seg i søndagens «Farmen»-tvekamp, og ble til slutt fraktet i ambulanse til sykehus. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-Terje fraktet bort i ambulanse etter tvekamp-drama: – Jeg var forbannet på TV 2

«Farmen»-deltageren ble skadet, og er svært kritisk til behandlingen han fikk fra TV 2. – Dramatisk og veldig synd, svarer kanalen om søndagens tvekamp.

Den fjerde «Farmen»-uken er over, og søndag var det Terje Leers (54) tur til å forlate gården i Kragerø. Det skjedde imidlertid ikke uten dramatikk.

Leer møtte nemlig Erik Rotihaug (24) i den «nye» tvekamp-grenen «bom», og på TV kunne man se at det smeller til i beinet til 54-åringen, og at han går rett i bakken med det som så ut til å være en alvorlig skade i kneet.

– Det som skjedde var at jeg sto med beinet på en av listene. Jeg prøvde å trykke til, men plutselig ga beinet etter. Sideveis. Det eneste jeg kunne gjøre var å slippe alt og gå i bakken. Om ikke ville beinet stått i 90 grader. De andre sa at de hørte det smalt i kneet mitt. Det var jævlig vondt. Helvetes vondt var det, sier Leer til VG.

«Farmen»-deltageren fikk umiddelbart hjelp av helsepersonell fra Røde Kors, som var på stedet.

– De spjelket beinet mitt. Etterpå ble jeg båret bort i båre og tredd ned i en båt. De kjørte meg i båt et stykke, før jeg ble hentet i ambulanse derfra.

Så bar det til akuttmottaket på Skien sykehus, der han ble værende til rundt midnatt. Deretter ble han fraktet til et hotell i området.

TV 2 og produksjonsselskapet Strix håpet nemlig at han, tross skaden, ville klare å ta seg inn i sidekonkurransen «Torpet».

– Jeg fikk ikke engang noe smertestillende! Og så klarte de å plassere meg i tredje etasje på et hotell uten heis. Da var jeg rimelig sint, jeg var rett og slett forbannet på TV 2. Det var like før jeg ga beskjed om at jeg bare dro hjem.

Han forklarer:

– Jeg slet livet av meg for å komme meg opp på det rommet med krykker i trange trapper. Da jeg til slutt kom meg opp, ringte jeg ned i resepsjonen for å høre om de hadde paracet eller noe annet smertestillende. Det hadde de ikke, men de sa at jeg kunne reise bort på en bensinstasjon. Da var jeg rett og slett «gæren» på TV 2.

– Ga du TV 2 og Strix beskjed om hva du mente?

– Jeg hadde jo ikke telefon. Jeg prøvde å bruke den som var på rommet, men den var helt koblet ut.

DRAMATISKE SCENER: «Farmen»-Terje vred seg i smerter etter å ha fått seg en skikkelig smell i beinet i søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, erkjenner at den skadede «Farmen»-deltageren ikke burde blitt plassert i tredje etasje på det nevnte hotellet.

– Dessverre fikk han rom i tredje etasje, men det var så sent på kvelden at det var vanskelig å gjøre noe med det fordi resepsjonen på hotellet var stengt. At han ikke fikk tilbake mobil, kom av at han skulle fortsette «Farmen»-oppholdet dagen etter. Men vi skulle selvfølgelig ha passet på at Terje fikk et rom i en annen etasje, sier han til VG.

I STORE SMERTER: – Det var jævlig vondt, sier den hjemsendte «Farmen»-deltageren, som fikk en brutal avslutning på sitt TV-eventyr. Foto: Alex Iversen, TV 2

Iversen legger ikke skjul på at søndagens tvekamp var av det dramatiske slaget.

– Det var dramatisk, og veldig synd, at Terje skadet seg. Han fikk umiddelbart behandling av helsepersonell på tvekampplassen. De la på is og kompresjon. Deretter ble han fraktet med båt til en ventende ambulanse, og kjørt til akuttmottaket. Det ble ikke påvist noe brudd. Han fikk skinne og krykker, og fikk deretter lov til å dra videre til hotellet.

FRAKTET I BÅT: Terje ble «tredd» ned i denne båten, og fraktet til en ventende ambulanse et stykke unna. Foto: Alex Iversen, TV 2

Ifølge Iversen uttrykte den hjemsendte «Farmen»-deltageren et ønske om å reise inn på «Torpet» selv om han var skadet.

– Før Terje forlot innspillingen, fortalte Gaute ham om «Torpet». Dette ga ham ny motivasjon, og han uttrykte et ønske om å forsøke å kjempe seg tilbake til Farmen. I ettertid har han blitt fulgt opp av fastlege, og har fått beskjed om å gå med skinne i foreløpig 12 uker, forteller han.

Leer, som er bosatt i Nedre Eggedal, har problemer med én av lungene, og visste at det skulle mye til for at han skulle vinne søndagens tvekamp.

– Det sa jeg til Gaute også, at jeg ikke ville klare fem runder med hesteskoen. Den eneste muligheten jeg hadde var om jeg hadde fått den første hesteskoen oppi. Da kunne jeg ha sluppet bommen, og latt Erik få sin hestesko oppi. Men i utgangspunktet ville jeg aldri klart å vinne dette - på grunn av pusten.

STILLE FØR STORMEN: Terje Leer møtte søndag Erik Rotihaug i øvelsen «bom». Og mens Leer ble fraktet bort av helsepersonell, kunne Rotihaug glede seg over minst én ny uke på «Farmen»-gården. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hvordan reagerte de andre deltagerne når du gikk i bakken?

– Det hørtes sikkert ikke så veldig bra ut. Gaute sa til Erik etterpå også, at dette vel var en seier med en liten bismak.

Drøye syv uker etter innspillingen tvekampen, sliter 54-åringen fortsatt med beinet.

– Jeg går ennå med skinne, og merker at jeg må bruke den en stund til. For jeg får fortsatt ikke strukket ut beinet, forteller Leer, som ikke tok det veldig tungt at «Farmen»-eventyret omsider var over.

– Datteren min hadde bursdag den uka, mens jeg og kona i tillegg hadde 25 års bryllupsdag. Så det var uansett en ganske tøff uke for meg, sier han til VG.

Publisert: 20.10.19 kl. 22:04







