SA UNNSKYLD: Jana Kramer angrer på at hun spøkte om ektemannens utroskap i offentlighet. Foto: RICK DIAMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«One Tree Hill»-stjerne beklager spøk om mannens utroskap

Jana Kramer legger seg langflat etter å ha harselert med ektemannen i sin egen podkast.

Publisert: 05.02.19 09:42







I 2016 ble det kjent at den tidligere «One Tree Hill»-stjernen Jana Kramers (35) ektemann Mike Caussin (31) hadde vært utro med flere kvinner. Men paret kom seg gjennom den tunge tiden, og mandag spøkte hun om utroskapen i sin egen podkast «Whine Down with Jana Kramer», skriver People.

– Hvilken mann ville ikke ønske det...? Å ha forskjellige partnere og ha sex? Det er derfor mannen min var utro mot meg, sa Kramer mens hun intervjuet deltagere i TLC-realityen «Seeking Sister Wife».

Men det kan se ut til at 35-åringen angret spøken etterpå. Etter at podkasten hadde væryt på lufta kom hun nemlig med en offentlig beklagelse til Caussin, som hun har datteren Jolie (3) og sønnen Jace (to mnd.) med.

Fått med deg denne? Utstyrt med skjult kamera i alt fra briller til bilnøkler, avslører privatetterforskerne nordmenns sidesprang:

«Åpen unnskyldning til min ektemann: Jeg er en veldig sarkastisk person. Jeg tuller mye, og for folk som ikke kjenner meg kan det bli tolket på feil måte. Men noen ganger ligger det «noe under» en spøk, noe som kan såre folk Det var det som skjedde i denne ukas podkast og det er jeg lei meg for», skriver hun i innlegget.

Ifølge Kramer kom spøken som en konsekvens av hennes egen måte å takle smerte på.

les også «One Tree Hill»-stjernen Jana Kramer er gravid igjen

«Men det er ikke sunt. Spesielt ikke når det kan såre personer jeg bryr meg om. Sannheten er at Mike det siste årene har stilt opp på alle mulige måter. Han er en fantastisk pappa, og har jobbet steinhardt for familien, meg og aller viktigst ham selv. Jeg beklager Mike. Jeg elsker deg, og er svært takknemlig for deg, vår familien og den harde jobben du har gjort», skriver hun, og legger til at hun aldri igjen vil bringe opp temaet - med mindre det er for å hjelpe andre med sine erfaringer.

Skuespilleren, som også gjør karriere som countrysanger, har opplevd flere nedturer i livet. Fra før av er det kjent at hun har mistet fem barn underveis i svangerskap, to av dem innenfor en ramme på fire måneder mellom oktober og februar 2017.

– Jeg er så glad. Vi mistet i oktober og i februar, og jeg håpet å kunne tenke «Hei, jeg vet det er vanskelig, men bare prøv å holde motet oppe». Jeg visste ikke at jeg fikk eggløsning så sent, og jeg vet ikke om det er fordi syklusen min er helt ødelagt på grunn av alle spontanabortene, har hun tidligere uttalt til People.

Ektemannen Mike Caussin har tidligere gjort karriere i amerikansk fotball.