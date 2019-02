Kristian Kåss Furuseth, mottok prisen på vegne av sin datter. Her flankert av generalsekretær Grete Herlofson (tv) og organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland. Foto: Per-Åge Eriksen / NTB scanpix

Else Kåss Furuseth tildelt årets Fredrikkepris

Komikeren Else Kåss Furuseth (38) er tildelt Sanitetskvinnenes hederspris – Fredrikkeprisen.

– Det blir ikke verre av å snakke om det, og jeg er glad for at flere er enige om ideen om at det er bedre å lufte ut, sa en rørt Else Kåss Furuseth, da hun mottok hedersprisen.

Det var hennes far som lærte henne det. Første gang da Else var elleve år, da moren valgte å ta sitt eget liv. Og igjen 17 år senere, da broren begikk selvmord.

Hun kunne selv ikke være til stede på prisutdelingen, men hadde spilt inn en video der hun takket for prisen.

– Else Kåss Furuseth får prisen fordi hun har bidratt til åpenhet rundt psykiske lidelser. Hun har på en beundringsverdig måte vist at livet har mange fasetter og utfordringer. Hun har brukt egne erfaringer til å gjøre veien bredere, og bidrar til å fjerne stigma og skam. Vonde hendelser skal snakkes om. Ikke forties. Du kan bruke humor så lenge dette skjer på en klok måte, sa organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland i Norske Kvinners Sanitetsforening.

– Årets Fredrikkeprisvinner har bidratt til at storsamfunnet kan være en støtte, og til at omverdenen kan forstå hva de etterlatte går igjennom. Hun har lært oss at du er god nok som du er, også når vi føler oss ganske ræva, sa Egeland videre.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N. K. S) har de siste årene satt psykisk helse på dagsordenen. Fredrikkeprisen deles årlig ut til personer utenfor organisasjonens egne rekker som på en fremragende måte tar opp og synliggjør saker innen N.K.S. sitt formål og strategiske områder.

Prisen består av en skulptur av Norske Kvinners Sanitetsforenings grunnlegger Fredrikke Marie Qvam, et diplom og 100.000 kroner. Pengene er ikke til personlig bruk, men skal gå til et formål innen N.K.S.' arbeidsfelt som prisvinneren velger.

Else Kåss Furuseth har valgt å gi halvparten av prisen til Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. De resterende 50.000 kroner går til organisasjonens fylkeslag i Rogaland.

Tidligere har blant andre SKAM, Gunhild Stordalen, Lene Marlin, Herbjørg Wassmo, kronprinsesse Mette Marit og Gro Harlem Brundtland blitt tildelt prisen.