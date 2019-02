UTE OG FEIRET: Nettstedet Page Six meldte tirsdag at Jennifer Lawrence og kjæresten Cooke Maroney i helgen «var ute og feiret». Foto: ELDER ORDONEZ, SPLASHNEWS.COM

Hollywood-stjernen Jennifer Lawrence bekrefter forlovelse

Den prisvinnende skuespilleren gifter seg med kjæresten Cooke Maroney.

Ryktene om at den amerikanske filmstjernen Jennifer Lawrence (28) og kjæresten Cooke Maroney (33) har forlovet seg slo til med full styrke da Lawrence nylig ble observert i full offentlighet med en stor ring på venstre ringfinger. Nå er det offisielt, 28-åringens talsperson bekrefter nemlig at paret skal gifte seg - uten å utdype nyheten ytterligere.

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant Fox News og People.

Tirsdag meldte et annet nettsted, Page Six, at de to hadde blitt observert mens de feiret på en restaurant i New York i helgen. Og i januar rapporterte US Weekly at Lawrence og Maroney tar forholdet svært seriøst, og at de er klare for å ta forholdet et steg videre.

Skuespilleren, blant annet kjent fra filmene «The Hunger Games», var fra 2011 til 2014 kjæreste med skuespillerkollega Nicholas Hoult. Året etter var hun sterkt linket til Coldplay-vokalist Chris Martin. Ifølge Fox News datet hun også senere «Mother»-regissør Darren Aronofsky.

Lawrence’ kommende ektemann Cooke Maroney jobber for kunstgalleriet New York Gladstone Gallery.

GIFTER SEG: Skuespilleren Jennifer Lawrence er klar for bryllup med kjæresten Cooke Maroney. Foto: Mario Anzuoni / X90045

I tillegg til «The Hunger Games»-filmene har Lawrence blant annet spilt i «Passengers», «Joy», «Mother» og «X-Men».

I et intervju med bladet Glamour i 2016 snakket hun ut om hva som får henne til å falle pladask for noen.

– Jeg er selv veldig kresen. Det er sjelden jeg føler en spesiell gnist, og det er den gnisten som er viktig for meg. Egentlig ikke så mye annet enn det. Hadde dere sett noen av mennene jeg finner attraktive, hadde dere blitt sjokkert, sa hun til motebladet den gang.

Jennifer Lawrence vant Oscar for rollen hun gjorde i «Kjærlighetens galskap». Hun har har også vunnet Golden Globe-pris tre ganger.