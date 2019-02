UHELDIG: Kirsti Sparboe, her avbildet under et intervju med VG for noen år siden, må avlyse sin opptreden. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Kirsti Sparboe må trekke seg fra forestilling

Kirsti Sparboe (72) skulle neste uke ha premiere På Hålogaland Teater i «Operetten om Mack», men har falt under øvelsene og skadet seg.

Torsdag 14. februar går startskuddet for oppsetningen i Sparboes egen hjemby Tromsø. Denne uken var imidlertid uhellet ute for artistveteranen, som falt under en prøve og brakk overarmen. Dermed glipper rollen som Agnes Mack.

– Kirsti er en tøff dame som vanligvis ikke lar seg stoppe av noe, men dette bruddet har satt en effektiv stopper for all aktivitet i noen uker. Det er tungt for henne å ikke kunne stå på scenen og vi føler med henne, sier teatersjef Ketil Høegh i en pressemelding.

Leter etter erstatter

Teateret jobber nå med å finne en som kan steppe inn og overta rollen. Teateret håper fortsatt at premieren kan finne sted på den oppsatte datoen.

– Det er klart vi er lei oss for å ha mistet Kirsti fra ensemblet, men vi er tross alt glade for at det går etter forholdene bra med henne. Det blir noen ekstra prøver med en ny skuespiller, men premieren kommer til å gå som planlagt, sier Høegh.

I pressemeldingen står det at Sparboe ber om ro så lenge hun er under behandling på sykehuset.

Tromsø-historie

Andre som står på rollellisten i oppsetningen, er Elisabeth Moberg, Finn Arve Sørbøe, Mari Lerberg Fossum, Ingrid Evertsen og Kristian Fr. Figenschow. «Operetten om Mack» skildrer et stykke Tromsø-historie fra 1915, da Bredrup-generasjonene overtok bryggeriet Mack og frem til Ølhallen åpnet i 1928.

Forfatter av stykket er Maja Bohne Johnsen, og regissør er Trond Lie.

Sparboe, kjent som både sanger og skuespiller, ble født i Tromsø i 1946. Hun er blant annet kjent for låter som «En sommer er over», «Nordlandsnetter», «Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli», og fra en lang rekke teaterforestillinger.