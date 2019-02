OPPVASK: Svein Østvik og Runar Søgaard tok en oppvask etter middagsdiskusjonen. Foto: Skjermbilde/TV 2

Ordkrig i «Farmen»: – Må tåle å få et spark tilbake

Det ble opphetet rundt middagsbordet under kveldens «Farmen kjendis»-episode. Charter-Svein likte ikke å bli snakket til av Runar Søgaard.

Publisert: 06.02.19 22:12 Oppdatert: 06.02.19 22:24







I onsdagens episode skal et stort ukeoppdrag i havn, og alle deltagerne må stå på for å gjøre seg ferdig. Det ble derfor dårlig mottatt av ledelseskonsulent og Carola-eks Runar Søgaard (51) at blant andre Svein Østvik (57) tok seg noen lengre pauser mens arbeidet pågikk.

Under middagsbordet sier 51-åringen at kun to av deltagerne hadde godkjent arbeidsmoral.

– Det er for mye slapphet altså, vi kan ikke ta pauser hele tiden, sier han.

les også Manager for tre «Farmen kjendis»-deltagere finansierte regelbrudd: – Jeg gjorde det uten å tenke meg om

Slår tilbake

Det falt ikke i god jord hos flere av deltagerne, og både Østvik og tidligere proffbokser Ole Klemetsen slo tilbake. Da maten var fortært tar Østvik et oppgjør med Søgaard i smedstua, og mener han burde motivert arbeidslysten til de deltagerne på en annen måte.

Til VG forteller Østbø at han mener Søgaards utspill var hyklersk.

– Det var en utrolig ting å høre fra han som lå og sov hele uken. Mannen elsket å sove, og var vanskelig å få opp om morgenen. Ikke var han lett å få i oppvasken heller. Når han da tar dette opp i plenum, må han tåle å få et spark tilbake, mener han.

les også Mannen som hjalp «Farmen kjendis»-deltagerne med regelbrudd: – Produsenten kjeftet og var veldig irritert

Ville provosere

Under episoden sier Søgaard at han tok opp arbeidsmoralen under middagsbordet for å skape en reaksjon fra de andre deltagerne.

– Iblant må man være litt krass, men jeg sa det også litt provoserende for å vekke litt liv i dødkjøttet.

– Svein, han er herlig, men det er så mye følelser. Jeg kaller han for «flicka lilla». Han er som en jente, flirer han.

Til VG forteller han at han forstår Østviks reaksjon på utspillet.

– Det var masse jobb fra soloppgang til solnedgang, det var varmt og lite mat. Den kombinasjonen gjør at man blir litt overfølsom i den settingen. Det er ikke mer komplisert enn som så, sier han.

Østvik føler han har funnet sin strake motsetning i norsk-svensken, og sier de er uenige i det meste. Han mener likevel 51-åringen har sin sjarm.

– Vi har fortsatt en fin tone, og selv om vi hadde noen tøffe diskusjoner har vi unngått langvarige isfronter. Det tar jeg som et tegn på at vi er voksne, sier han lattermildt.

Heller ikke Søgaard har noe å utsette på sin nye kamerat.

– Vi har blitt veldig nære kompiser.

les også Ole «Lukkøye» Klemetsen fyrer løs mot TV 2 og «Farmen kjendis»: – En skam

Utspillet under middagen kan ha bidratt til at nettopp Søgaard ble valgt som førstekjempe av storbonde Mina Hadijan, som begrunnet valget med at 51-åringen hadde en tendens til å irritere på seg de andre deltagerne.