LEKKET: Da Jean-Marie Gustave Le Clézio fikk prisen i 2008, skal navnet ha blitt lekket av den omstridte kulturprofilen.

Krise i Svenska Akademien: Lekket navnet til vinnere av Nobels litteraturpris

Publisert: 09.04.18 23:14 Oppdatert: 09.04.18 23:34

Det er full krise internt i den ærverdige Svenska Akademien: En kulturprofil med nær relasjon til ett av medlemmene skal ha lekket litteraturprisvinnerne en rekke ganger.

Nå blander svenskekongen seg inn i bråket, og spillgiganten Unibet gransker påstandene.

Det hele startet med en #metoo sak fra november i fjor, da en mann med en nær relasjon til et av komitemedlemmene ble anklaget for en rekke seksuelle overgrep. Mannen har i svenske medier blitt omtalt som en «kulturprofil».

I følge Aftonbladet ble det den gang gjennomført en avstemning i forhold til om medlemmet med nær relasjon til kulturprofilen skulle få fortsette i komiteen. Tre av komitemedlemmene som stemte for at vedkommende måtte forlate komiteen valgte å trekke seg som et resultat av at personen fikk bli. To medlemmer hadde allerede trukket seg, og det er i dag bare 13 medlemmer igjen.

Leilighet i Paris

Kulturprofilen og komitemedlemmet skal også ha utnyttet sistnevntes stilling ved å bruke leiligheten komiteen disponerer i Paris i alt for stor grad. Endel av overgrepene mannen er anklaget for skal ha funnet sted nettopp i Akademiets leilighet.

Lekket navn på vinnere

Nå viser det seg også at kulturprofile skal ha lekket de strengt hemmelige navnene til nobelprisvinnere i litteratur før de har blitt offentliggjort.

Det er advokatfirmaet Hammarskiöld som har stått for utredningen av saken, på oppdrag fra Akademiet selv, skriver Dagens Nyheter.

Pågått i 22 år

I følge advokatfirmaet skal kulturprofilen ha kjent navnene på vinnerne på forhånd, og lekket informasjonen videre. Dette skal ha pågått siden 1996.

I følge Dagens Nyheter skal mannen i løpet av disse årene ha lekket navnene til syv vinnere, blant dem Bob Dylan, som vant Nobelprisen i litteratur i 2016. Også Harold Pinter er blant vinnerne hvis navn skal ha blitt lekket.

Nå har kong Carl Gustaf, som er beskytter for Svenska Akademien, uttalt seg om saken.

– Det er en veldig, veldig trist utvikling, sier kongen, og røper at han følger med på hva som skjer i komiteen.

– Jeg er høy beskytter for Akademiet, og det har Kongen vært i mange generasjoner. Det er en veldig viktig institusjon, understreker han.

– Jeg håper vi kan løse dette på et vis, for alle problem er til for å løses. Gi det bare litt tid, sier Kongen, som legger til at han lar det være opp til Akademiet hvordan de håndterer saken videre.

Unibet gransker

Etter at opplysningene om at navn på vinnerne har blitt lekket i en årreke, har nå spillselskapet Unibet meldt seg på. Selskapet vil nå granske bevegelser i forbindelse med betting på vinnerne av Nobels litteraturpris.

– Teamet hos oss som tar seg av matchfixing kommer til å se på bevegelser i forbindelse med oddsen og undersøke om de finner noe suspekt der, sier Alexander Westrell, kommunikasjonssjef på Kindred, eierne av Unibet, til Afonbladet.