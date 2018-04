INJEKSJON I LEPPEN: Ulrik Nygaard, kjent fra TV-serien «Bloggerne», forstørrer leppene med TV-kameraene til stede. Foto: TV 2

«Bloggerne»-profil Ulrik Nygaard: Ble mobbet til å forstørre leppene

Publisert: 14.04.18 11:52

RAMPELYS 2018-04-14T09:52:33Z

Pilot og TV-profil Ulrik Nygaard (38) innrømmer at ufine kommentarer om hans utseende har påvirket ham til å gjøre kosmetiske inngrep.

Piloten til «Pilotfrue», som for tiden er aktuell i den nye sesongen av «Bloggerne» på TV 2, er klar over at menn som åpent fyller leppene sine og tar botox foreløpig er ganske uvant kost i Norge.

– Jeg tipper jeg kommer til å få høre det, ja, sier han.

Kona Julianne Nygaard (27) er gravid i sjette måned, og holder seg derfor unna kosmetiske inngrep. Men Ulrik Nygaard legger ikke skjul på at han har tatt både «fillers» og botox. Han har også latt kamerateamet bli med på klinikken hvor han har fylt på leppene.

Resultat av mye eksponering

Nygaard understreker at de kosmetiske inngrepene er noe han selv har hatt lyst til, men innrømmer at han også har latt seg påvirke av stygge kommentarer.

– Når du er med i en serie som «Bloggerne», og du er gift med en av Norges største bloggere, blir det mye eksponering. Da får du tilbakemeldinger på ting som er feil med deg. Ting folk syns er teit og om de syns du er stygg, forteller Ulrik, som avviser at behandlingen ble sponset.

– Det er ikke bare unge jenter som blir påvirket av utseendefokuset, skyter kona Julianne inn.

Mobbet for smilet

De negative tilbakemeldingene Ulrik har fått om utseendet sitt brakte tilbake noe av usikkerheten han følte på i oppveksten. For hans del har det vært overleppa som har plaget ham.

– Det har ikke vært en veldig stor ting for meg, men når du hører det gjentatte ganger og folk begynner å gjøre narr av deg på grunn av det, da tenker man sånn «kanskje det ligger noe i det?», sier Ulrik.

Det ble til og med brukt en egen emoji for å beskrive ham. En emoji som smilte uten lepper.

– Det ble en mobbegreie. Folk syns jeg hadde et veldig stygt smil. Personlig mener jeg at jeg ikke har så veldig stygt smil, og jeg har nok mye penere tenner enn de fleste. Men jeg har liten overleppe, derfor bestemte jeg meg for å gjøre noe med det.

Ikke bekymret for dårlige signaler

På spørsmål om han ikke er bekymret for hvilke signaler han sender unge blogglesere og TV-seere, er han helt tydelig:

– Folk må ta ansvar for seg selv. Jeg forstår at man kan få kritikk for å vise frem at man fikser på utseendet, men jeg må få lov til å gjøre ting som får meg til å føle meg bedre. Det syns jeg alle andre bør få lov til også.

I følge Ulrik kan man være et godt forbilde selv om man forandrer på utseendet sitt.

– Vi har valgt å være åpne om livene vårt, og også om dette.

Ulrik har tidligere fortalt at han har tatt hårtransplantasjon.

– Jeg fikk dårlig selvtillit av å se meg selv i speilet og se at vikene krøp oppover. Da gjorde jeg noe med det. Er man misfornøyd med seg selv og kan gjøre noe med det, så gjør det. For din egen selvfølelse.

Vil føle seg bedre

Ulrik hevder han ikke ville lagt seg under kniven for å forandre på utseende sitt, men at en sprøyte med fillers eller botox er en annen sak. Og det er ikke bare leppen han har fikset på. Piloten har også tatt botox i pannen.

– Nå får jeg sikkert mer rynker fordi jeg er mye i sola og sitter i sterkt lys i sola. Jeg har ikke lyst til å se ut som jeg er fjorten år, men jeg har ikke lyst til å se ut som Svampebob, heller, smiler han, og legger til at han gjerne glatter ut huden sin om det får ham til å føle seg bedre.

– Aldri lagt skjul på inngrep

Det er ti års aldersforskjell mellom Julianne og Ulrik, noe leserne deres også er veldig opptatt av.

– Folk skriver at de tror Julianne er 19, og jeg er 54! Alle i hele verden skjønner vel at det er bullshit, ler Ulrik, som er tydelig på at slike kommentarer ikke påvirker ham.

– Jeg har bare ikke lyst til å ha sånne kråketær i ansiktet. Jeg syns ikke det er noe fint, legger han til.

Også etter at Ulrik tok botox har han fått negative kommentarer om utseendet sitt.

– De mener jeg ikke har mimikk i ansiktet, fordi jeg har tatt botox. Det er total bullshit! Mimikken i ansiktet mitt har ikke endret seg, hevder han bestemt.

Kona Julianne understreker at de kosmetiske injeksjonene er noe hverken hun eller ektemannen har lagt skjul på.

– Ulrik har stått for det hele veien. Vi har jo fått spørsmål om det på bloggen, og de har han svart ærlig på. Vi har bare ikke frontet det, avslutter hun.

