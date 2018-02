POLITIKK: Skuespiller Jennifer Lawrence ønsker å inspirere ungdom til å engasjere seg politisk. Foto: Brent N. Clarke / TT / NTB scanpix

Jennifer Lawrence: Derfor tar hun pause som skuespiller

Publisert: 22.02.18 07:02

Skuespiller Jennifer Lawrence (27) ønsker å inspirere ungdom til å engasjere seg politisk.

I september i fjor kunngjorde skuespilleren at hun trengte en pause etter flere år med fulle timeplaner . På denne tiden hadde hun ingen planer for hva hun skulle finne på de neste to årene.

Nå ønsker skuespilleren å bruke et år borte fra scenen på aktivisme.

Superstjernen ønsker nemlig å inspirere ungdom til å engasjere seg mer politisk. Hun ønsker å jobbe tett med organisasjonen «Represent. Us», som har som mål å bekjempe politisk korrupsjon. Det forteller hun i et intervju med Entertainment Tonight.

– Dette har ikke noe med politikken å gjøre. Vi skal jobbe med lovforslag som skal forhindre korrupsjon og fikse demokratiet vårt, sier hun under intervjuet.

Det er ikke nytt at den 27 år gamle skuespilleren engasjerer seg politisk. Forrige måned var hun aktiv under «Women’s March» og publiserte et innlegg på Facebook der hun blant annet fremmet kvinners rettigheter og rett til likelønn.

Skuespilleren har spilt i en rekke store filmer, og ble som 22-åring verdenskjent for sin rolle i «Hunger Games». Den Oscar-belønnede skuespilleren er nå aktuell i filmen «Red Sparrow» som har norgespremiere 2. mars.