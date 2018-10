Harvey Weinstein forlater rettssalen i New York sammen med sin forsvarer Benjamin Brafman torsdag. Foto: Seth Wenig / AP / NTB scanpix

Deler av saken mot Weinstein frafalt

Påtalemyndigheten på Manhattan har droppet deler av kriminalsaken mot Harvey Weinstein.

Publisert: 11.10.18 17:48

Det ble kjent under et rettsmøte i New York torsdag. Weinstein var selv til stede i retten.

Siktelsen som er frafalt, omfatter anklager fra en av de tre kvinnene i saken, Lucia Evans. Hun var blant de første kvinnene som anklaget den kjente filmprodusenten for overgrep.

I en artikkel i The New Yorker for ett år siden beskyldte Evans Weinstein for å ha tvunget henne til sex da de møttes på hans kontor i 2004 for å snakke om hennes skuespillerkarriere. Evans var da 21 år gammel student.

Evans' forsvarer uttrykker skuffelse over avgjørelsen.

– La meg gjøre det klart – avgjørelsen om å legge vekk min klients anklager om seksuelle overgrep sier ingenting om hvorvidt Weinstein er skyldig eller ikke. Den gjenspeiler heller ikke Lucias konsistente beskyldning om at hun med makt ble utsatt for et seksuelt overgrep av Weinstein, sier Evans' advokat Carrie Goldberg.

– Dette sier imidlertid sitt om statsadvokatkontoret på Manhattan og deres feilaktige behandling av min klients sak, sier hun.

Weistein selv nekter for å ha gjort noe galt.