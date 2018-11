I KVARTFINALEN: Einar Nilsson og dansepartner Anette Stokke har danset seg til kvartfinale. – Vi kan ikke la det påvirke stemningen, sier Nilsson om deltagerne som har trukket seg. Foto: Cicilie S. Andersen

Kvartfinale i «Skal vi danse» etter sjokkexit: – Rar følelse

2018-11-03

NYDALEN (VG) Det er klart for kvartfinale i tidenes mest dramatiske «Skal vi danse»-sesong. Tre deltagere har gått ut av programmet uten å bli stemt ut av seerne. Det har aldri skjedd før.

Publisert: 03.11.18 19:26

Forrige lørdag valgte Sophie Elise Isachsen å trekke seg fra «Skal vi danse». VGTV-programleder Morten Hegseth, som røk ut av konkurransen uken før, ble invitert inn på parketten igjen. Han befant seg imidlertid i Trøndelag med ektemannen, og takket nei av praktiske hensyn.

– Det blir litt rar følelse blant oss når folk trekker seg rett før. Men vi føler ikke noe vondt mot dem som trekker seg, det er bare gode følelser, sier Einar Nilsson som åpner showet i kvartfinalen.

– Jeg er veldig spent og oppstemt!

– Trodde du at du skulle komme så langt?

– Nei! Men nå vil jeg bare være med hele veien, sier han.

TV 2 løste det forrige lørdags dramatikk ved å gi Martine Lunde og dansepartneren Fredric Brunberg tre minuspoeng, i stedet for å sende dem hjem som det paret med færrest stemmer.

To deltagere trakk seg

Presseansvarlig i TV 2, Unn Grethe Berge, sier til VG at de har benyttet seg av poengtrekk tidligere.

– Forrige lørdag vurderte produksjonen to alternativer – at deltageren som røk ut uken før fikk komme tilbake og at vi hadde en sending hvor ingen røk ut, men hvor taperen av duellen fikk med seg minuspoeng til neste uke, sier hun.

Det er ikke første gang i sesongen deltagerne har gitt TV 2 hodebry. Da Frank Løke kastet klærne og gjennomførte dansen i tangatruse, valgte produksjonen å trekke ham fra programmet . Dermed kom utsendte Aune Sand tilbake til dansen .

Sand ble med to uker til, men valgte å deretter å gi fra seg plassen sin til Amalie Snøløs . Hun takket ja, og også hun fikk to uker ekstra i programmet. Hun var imidlertid glad for å være ferdig med «Skal vi danse»-boblen da hun ble stemt ut for andre gang .

Følger regelverk

Berge forteller at produksjonen er vant til å håndtere situasjoner hvor deltagere trekker seg, til tross for at det denne sesongen har vært større utskiftinger enn vanlig.

– TV 2 og Monster er vant med å handle raskt, og å samarbeide godt når utfordringer skjer, og er gode til finne løsninger i slike situasjoner. Jeg vil og legge til at vi følger ett regelverk i «Skal vi danse». «Skal vi danse» er et innkjøpt konsept fra BBC som heter Strictly Come Dancing og med konseptet er det visse regler som må følges, sier hun.

I semifinalen tar dommerne over regien, og skal selv danse med de gjenværende parene. For Tore Pettersen blir det ekstra spennende - han har nemlig ikke danset på 20 år. Fjorårets vinner Helene Olafsen tar denne lørdagen plass bak dommerbordet.