Will Smith om det trøblete ekteskapet: – Vi gjorde det slutt og ble sammen igjen

Det amerikanske superparet måtte legge om livene helt for å få ekteskapet til å fungere. Nå har de det bedre enn på lenge.

Will Smith (50) og kona Jada Pinkett Smith (47) har gjennom et drøyt 20 års langt ekteskap vært gjennom både opp- og nedturer. Nå forteller paret om den aller mest turbulente tiden, og hvordan de til slutt klarte å komme seg igjennom det. Det avslørte de mandag i talkshowet «Red Table Talk», som sendes på Facebook.

I programmet innrømmer den 50 år gamle skuespilleren at han ble helt blind på at familien var ulykkelig, noe som først gikk opp for ham når datteren Willow (17) barberte av seg alt håret i protest og samtidig sluttet å lage mer musikk etter at hiten «Whip My Hair» kom ut.

– Da så jeg for første gang det Jada hadde sagt hele tiden om at jeg gjemmer meg bak mitt eget ego, mine drømmer, ønsker og at jeg later som at det er kjærlighet. Jeg innså at Jada ikke ønsket seg noe av det jeg hadde bygd opp, sier Smith i talkshowet.

Han fortsetter:

– Huset var for stort, og det var alltid for mange mennesker i livet mitt. Hun ønsket heller ikke å reise like mye og på den måten vi reiste. Barna ble gjort narr av på Twitter, og hun ville ikke ha noe mer av alt dette.

I showet bekrefter Jada Pinkett Smith det ektemannen sier, og at det førte til at ekteskapet skrantet. Will Smith selv erkjenner at de i praksis måtte «knuse» ekteskapet, og starte på nytt.

– På samme tid leste jeg i tabloidene at vi skulle skilles sier Smith, noe som aldri har vært tilfelle, ifølge kona Jada.

– Jeg hadde aldri engang møtt en skilsmisseadvokat! Og det hadde aldri slått meg at jeg skulle gjøre det heller, mener hun.

På et tidspunkt skal Will ha fått spørsmålet fra Jadas mor, Adrienne Banfield-Jones: Om han ønsket å skille seg fra datteren.

– Siden jeg har vært gjennom en skilsmisse tidligere, var dette noe jeg var fast bestemt på at ikke skulle skje igjen. Det var ikke et alternativ. Jeg var likevel mer knust enn om det hadde vært snakk om en skilsmisse. Vi gjorde det på en måte slutt, men ble raskt sammen igjen. Vi måtte bygge opp alt på nytt, med nye regler og et ekteskap som var helt annerledes, forteller han åpenhjertig.

50-åringen har tidligere vært gift med Sheree Zampino, men de to skilte seg i 1995. Eksparet har sønnen Trey Smith (25) sammen, mens Will og Jada har sønnen Jaden (20) og datteren Willow (17).

I 2011 kunne det amerikanske kjendisnettstedet TMZ melde at Will og Jada sto midt i en krise og at de var på vei til å separeres. Syv år senere holder paret altså fortsatt sammen.