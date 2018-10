FØRSTE GANG: I boken «Min historie» snakker Petter Northug jr. (32) for første gang om forholdet til Aylar Lie (34), som han hevder startet i Oslo natten etter at han hadde vunnet VM-gull på femmila i 2011. Foto: Hallgeir Vågenes / VG og Heiko Junge / NTB scanpix

Forlag fjerner avsnitt om Aylar Lie i Northug-bok

Aylar Lie forlangte at Pilar forlag kuttet avsnittene om henne fra Petter Northugs nye biografi. Nå fjerner forlaget avsnittet om pokerspilleren, men Pilar forlag mener likevel at de står på trygg juridisk grunn ved å ha avsnittet med i boka.

I boken «Min historie» snakker Petter Northug jr. (32) for første gang om forholdet til Aylar Lie (34), som han hevder startet i Oslo natten etter at han hadde vunnet VM-gull på femmila i 2011.

Pokerspiller Aylar Lie (34) har satt advokat John Christian Elden (51) på saken, som forlanger i et brev at Pilar forlag kutter avsnittene om henne fra den nyutgitte biografien. Nå har forlaget svart på brevet og lover å stryke vekk avsnittet i boken der Aylar er omtalt.

– Vi har gitt dem et ultimatum mellom å skrive om boken slik at sannheten kommer frem, eller å stryke det aktuelle avsnittet der hun omtales. Forlaget har lovet å stryke vekk avsnittet, skriver John Christian Elden i en SMS til VG, som legger til:

– Jeg skal se nærmere på konsekvensene av dette fra Aylars ståsted, selv om det selvsagt er positivt at de nå fjerner feilene, burde de tatt kontakt før boka var trykket så kunne dette vært unngått, skriver han.

VG har fått innsyn i det første brevet som ble skrevet av advokat Elden, hvor det blant annet sto følgende:

« En omtale av en annen persons mest intime og private sfære uten å høre med den omtalte, er på godt norsk hinsides. I juridisk forstand er det en krenkelse av privatlivets fred i tillegg til en god gammeldags injurie», s kriver Elden.

I en tekstmelding til VG skriver Magnus Rønningen i Pilar forlag at deres advokater har konkludert med at de står på trygg juridisk grunn, og at det ikke foreligger noen rettsstridig krenkelse av Aylars privatliv.

Dette begrunner Pilar forlag med at den omtalte saken fikk massiv omtale i norsk presse etter et intervju med Aylar i Det Nye i 2012.

– PFU slo den gang fast at Aylar som en medievant person måtte regne med at uttalelsene hennes ville bli omtalt av andre medier, skriver Rønningen til VG.

Forlaget har på rent publistisk grunnlag likevel gått med på å fjerne det aktuelle avsnittet, skriver han videre.

– Vi ønsker ikke at denne saken skal overskygge det inspirerende og dyptpløyende innholdet i biografien om Petter Northug, ei heller at saken skal oppleves som vanskelig eller krevende for Aylar, skriver Magnus Rønningen.

Fikk vite om boken av journalist

Aylar Lie hevdet til VG på lørdag at hun ikke visste om Northugs bok før en journalist i TV 2 tok kontakt med henne og fortalte at hun var med i boken.

– Jeg ble aldri kontaktet av forlaget før etter boken var trykket og i fanget på en journalist den 9. oktober, skrev Aylar i en SMS til VG.

Forlegger Magnus Rønningen bekreftet til VG at forlaget tok kontakt med Aylar to dager etter at Aylar fikk vite om boken gjennom en journalist.

– Så dere tok først kontakt med Aylar etter boken ble trykket?

– Etter trykking, før utgivelse, skriver Rønningen.

Hvorfor valgte dere å trykke boken med sensitiv informasjon før dere tok kontakt med Aylar?

– De aktuelle opplysningene ble i sin tid offentlig via et intervju med Aylar i Det Nye, med påfølgende bred medieomtale. Da hun fikk omtalen oversendt sammen med en forespørsel om å lese opp avsnittene om seg selv i en sending om boken på TV 2, var hun altså positiv til det. Vi registrerer at hun har skiftet mening i ettertid og forholder oss til det, svarer Rønningen.

– Jeg stilte opp i Det Nye i anledning kvinnedagen og tok opp et tabubelagt tema som mediene begynte å spekulere i. Jeg har aldri uttalt meg mer enn dette, og avsnittet om meg i boken er direkte løgn, svarer Aylar.