Meghan Markle og prins Harry inviterer folket i bryllupet

Publisert: 02.03.18 11:11 Oppdatert: 02.03.18 12:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-02T10:11:26Z

19. mai blir det storstilt, kongelig bryllup i England. Mer enn tusen representanter fra folket er invitert til Windsor Castle, hvor bryllupet skal finne sted.

Kensington Palace har annonsert at totalt 2640 mennesker er invitert innenfor grunnen på Windsor Castle, hvor bryllupet til Meghan Markle og prins Harry finnet sted 19. mai, skriver Telegraph .

De inviterte får se de nygifte etter at de har gitt sitt ja i Georges kapell.

I tillegg til 530 personale fra kongehuset og 600 personer fra Windsor Castle, er over tusen veldedighetsarbeidere, lokale helter og skolebarn invitert til å dele dagen med brudeparet.

En talsperson for paret sier at de ønsker at medlemmer fra folket skal føle seg en del av feiringen.

– Dette bryllupet, som alle bryllup, vil være et øyeblikk med festligheter og glede som vil reflektere karakteren og verdiene til bruden og brudgommen, sier den ikke-navngitte talspersonen.

Ifølge Telegraph er det invitert rundt 1200 representanter fra folket fra hele Storbritannia, nominert av ni regionale løytnantskontorer.

– Paret har bedt om at dem som ble valgt ut skal ha et bredt spekter av bakgrunner, alder og inkludere unge mennesker som har vist sterke lederegenskaper og dem som har tjent sine lokalsamfunn, sier talspersonen.

Den amerikanske skuespilleren Meghan Markle (36) og den britiske prinsen (33) forlovet seg 27. november.

Markle er den første fraskilte amerikaneren som får gifte seg inn i den britiske kongefamilien.

Bryllupet finner sted på samme grunn som prins Charles og Camilla Parker Bowles mottok velsignelsen fra erkebiskopen av Canterbury i 2005. Prins Harry ble selv døpt på stedet i 1984.

Markle har lagt skuespillerkarrieren på hyllen og er ferdig i TV-serien «Suits» som gjorde henne populær.