Homofile Andreas klar for «Ex on the beach»: – Jeg har gjerne sex med fem gutter på TV

MAURITIUS (VG) Sørlendingen Andreas Østerøy har få skrupler i sin ferd mot å sjarmere guttene i senk i villaen på Mauritius. Her er deltagerne i den neste utgaven av «Ex on the beach».

Om ikke så alt for lenge er «Ex on the beach» tilbake på norske TV-skjermer. Serien, som vekket flere kritiske røster i debutsesongen her til lands i fjor høst, ble en stor suksess for Discovery. Nå fortsetter de med sesong to, som sannsynligvis kommer på skjermen rett over sommeren.

VG var på plass på Mauritius da innspillingen tok til i januar og møtte samtlige av de åtte som utgjør startcasten i årets sesong. Og der var det en mildt sagt motivert gjeng som møtte oss få dager før de skulle inn i villlaen.

– Jeg elsker oppmerksomhet, jeg bare må ha det. Det gir meg bensin, og om jeg får en kompliment har jeg energi noen dager. Men dette vil skape reaksjoner siden jeg kommer fra Sørlandet. Mange der vil synes at dette er ganske negativt. Jeg brukte fem år fra jeg selv visste at jeg var homofil til jeg turte å si det til noen. Så jeg har uansett hatt min kamp i livet, sier en av deltagerne, Andreas Østerøy (22), til VG.

– Jeg er veldig kinky

En liten tvist i år er nemlig at én av de åtte er homofil. Og etter å ha tilbrakt en drøy dag med de tre andre guttene, var 22-åringen et eneste stort glis da VG møtte ham. Han var imponert over «nivået».

– De andre guttene er dritkjekke! Spesielt Ulrik, han er bare sykt deilig. Men altså, jeg kunne gjort noe med alle. Og det kan jo fort skje om de er litt «open-minded» og har fått litt alkohol i blodet. Jeg har en plan, forteller han.

TV-KLAR: Andreas Østerøy. Foto: Toke Mathias Riskjær

– Og hva går den planen ut på?

– Strategien er følgende: Hvis jeg skal få en av dem og de ikke er så giret, kan jeg bruke som unnskyldning at jeg har sykt lyst til å gå til sengs med en jente. Og så kan jeg spørre om en av gutta har lyst til å være med på en trekant. Da kan mye skje.

les også Voldsdømte Robin (24) i «Paradise Hotel» - derfor får han delta

«Ex on the beach»-deltageren har planer om å skjule legningen sin fra start, men er usikker på noen allerede har skjønt det. Han tviler også på at produksjonen velger å sende inn flere med samme legning før han selv får besøk av sin første eks.

KJEKKE KARER: Richard Liedholm, Ulrik Gisle Holm, Henrik Grønvik og Andreas Østerøy er de fire guttene som utgjør startcasten i sesong to av «Ex on the beach». Foto: Toke Mathias Riskjær

– Produksjonen vil sikkert vente litt for å gjøre meg frustrert og for at jeg eventuelt skal ende opp med en jente, mener Østerøy, som ikke legger skjul på at han er litt over gjennomsnittet glad i sex.

– Jeg er veldig kinky og snakker mye om sex. Jeg er en kåt person.

Vokste opp i kristent miljø

«Ex on the beach»-deltageren har vært klar over sin egen legning siden han var 12 år gammel, men det var først under sitt andre år på videregående skole at han kom ut av skapet. Det var ikke bare lett. Spesielt ikke med tanke på at han fra Lillesand på Sørlandet, og har vokst opp med svært kristne foreldre.

– Foreldrene mine tok det ikke så bra. Jeg kom først ut som bifil, og da sa de at jeg måtte tenke på familieryktet og at jeg måtte velge jentesiden. Pappa trodde det ville komme «gay»–varsel når jeg scannet passet mitt på reise til og med, og at jeg et eller annet sted i verden vil bli steinet eller drept. Sånn var det i starten, men det har blitt veldig mye bedre.

Selv definerer han seg som en «mammagutt». Det gjorde situasjonen ekstra tøff.

– Hun tok pappas parti, så jeg følte meg helt alene. Heldigvis snudde det raskt. Pappa tar det lang tid med. Det er drøyt fem år siden nå, men nå merker jeg i hvert fall at han prøver. Nå kan jeg ta med meg en kar hjem uten at reaksjonene kommer. Jeg tror han har gitt opp håpet om at jeg skal ende opp med en dame, erkjenner Østerøy, som synes det er trist at det kristne miljøet ser på homofili som noe skamfullt.

FESTKLARE: Siv Meyer, Therese Pedersen, Victoria Øren Hammer og Johanne Aasgaard er alle klare for en fest eller 30 i «Ex on the beach». Foto: Toke Mathias Riskjær

– Det er helt «fucket». Jeg ser på meg selv som kristen og ber en gang iblant. Jeg tror på en Gud og tror at jeg kommer til himmelen. Og Gud elsker deg uansett - for den du er. Dette er sånn jeg er. Det er en «fucket» norm som kom for lenge siden. Jeg forstår det ikke helt.

Har sex med både jenter og gutter

Selv om Andreas liker gutter vil ikke det si at han er helt uerfaren med det å hoppe til sengs med jenter. Sist det skjedde var, ifølge ham selv, i russetida - for litt over tre år siden.

– Hvorfor jeg har hatt sex med jenter? Jeg tror det handler om at jeg har løyet så mye for meg selv om min egen legning at jeg til slutt trodde på det. Det var først da jeg begynte å ha sex at det virkelig gikk opp for meg at jeg liker gutter, forteller han.

– Hvordan reagerer du om du opplever homofobe holdninger inne i «Ex on the beach»-villaen?

– Jeg har tenkt litt på det, dette er jo et program som ønsker litt drama. Og du ser ikke meg mer sinna enn hvis noen kommer og forteller meg at jeg ikke kan være homofil. Da vil det klikke for meg, selv om jeg egentlig ikke tror at produksjonen vinner noe på eller ønsker å lage et homofobisk program.

– Puppegutt

I fjor fikk deltager Daniel Aakre Pedersen massiv oppmerksomhet da han - på TV - hoppet til køys med fem jenter. Andreas Østerøy lar seg ikke be to ganger om han får muligheten til noe av det samme.

– Jeg har gjerne sex med fem gutter på TV. Jeg ser allerede for meg overskriftene. Jeg hadde vært så stolt! Om sjansen byr seg, er det ikke jeg som kommer til å si nei i hvert fall.

– Fire jenter og en gutt da?

– Hvis han var kjekk nok han gutten, så kunne jeg gjort det, ja. Og så elsker jeg å kline med jenter, og liker spesielt puppene. Jeg er en puppegutt.

– Faren din, hvordan vil han reagere om du har sex på TV?

– Han vil bli sjokkert og vil skru av ganske raskt om han ser at jeg har sex med en gutt her nede. Det vil ikke gjøre ham stolt, sier den unge sørlendingen, som til produksjonen har levert en liste med navnene til 26 ekser.

To av dem var forholdsvis lange forhold.

Her er de øvrige deltagerne i «Ex on the beach»:

GUTTER:

VISER MUSKLER: Henrik Grønvik. Foto: Toke Mathias Riskjær

Navn: Henrik Grønvik

Alder: 22

Instagram: Groenvik

Bosted: Tiller

Jobb: Butikkmedarbeider

Dialekt: Trøndersk

– Det ble dårlig stemning hjemme da jeg fortale at jeg skulle være med på dette. Men det går bedre nå. Litt tårer. Sinne. Du skal ikke se bort ifra at det blir gruppesex her, men det er ikke sikkert jeg er med på det.

KLAR: Ulrik Giske Holm. Foto: Toke Mathias Riskjær

Navn: Ulrik Giske Holm

Alder:27

Instagram: ulrikgiske

Bosted: Giske

Jobb: Salgskonsulent og deltid brannmann

Dialekt: Ålesund

– En bra dame for meg må være katt, hund og sebra. Altså søt, snill og sexy. Hun må ha hele pakka. Jeg er ingen «copycat», så det blir ingen sekskant på meg. Da kjører jeg heller sju.

DELTAR: Richard Liedholm. Foto: Toke Mathias Riskjær

Navn: Richard Liedholm

Alder: 33

Instagram: richardmliedholm

Bosted: Oslo

Jobb: Entreprenør

Dialekt: Østlandsk

–For meg, når det gjelder jenter, går det fra 18 til 40 år. Jeg går ganske bredt. Jeg skal sjarmere alle. Hvor mange går det an å ligge med? De får det de ser, og det er vel en gudegave i seg selv.

JENTER:

PÅ MAURITIUS: Siv Meyer. Foto: Toke Mathias Riskjær

Navn: Siv Meyer

Alder: 21

Instagram: siv.meyer

Bosted: Stavanger

Student: Bachelor i rettsvitenskap

Dialekt: Stavanger

– Når folk ser meg tenker de at jeg er en blond bimbo. Men jeg er så mye mer enn det, og det har jeg lyst til å bevise. Jeg skal vise at jeg kan se ut som jeg gjør, men likevel studere juss. Men jeg elsker å sjokkere, og å gjøre ting jeg ikke burde gjøre. Dere får vente å se, men jeg har ekser på lista mi som folk har hørt om før.

GLEDER SEG: Victoria Øren Hammer. Foto: Toke Mathias Riskjær

Navn: Victoria Øren Hammer

Bosted: Oslo

Alder: 21

Jobb: Servitør

Instagram: victoriahammerr

Dialekt: Sognemål

– Jeg skal ha det jævlig gøy. Jeg skal ha det jævlig. jævlig fett, møte mange gutter og feste. Jeg har store forventninger. Sesong én var jo helt syk, så vi må bare toppe det. Dette skal bli titusen ganger bedre. Jeg håper det blir enda drøyere. Vi får slå til med en tikant. Jo flere, jo bedre. Både gutter og jenter.

FESTKLAR: Therese Pedersen. Foto: Toke Mathias Riskjær

Navn: Therese Pedersen

Alder: 21

Insta: theresepedersen

Bosted: Trondheim

Jobb: Hudpleier

Dialekt: Trøndersk

– Hvis jeg blir sint, kan jeg bli veldig sint. Det tror jeg de andre kan bli litt sjokkert over. Det er ikke så mye vold, men det klikker for meg, bare. Det kan fort bli noen gjenstander som flyr gjennom lufta. Når det gjelder sex, er jeg av den oppfatning at jeg selv ikke vil se på at jeg selv har sex.

VIL SKAPE DRØY TV: Johanne Aasgaard. Foto: Toke Mathias Riskjær

Navn: Johanne Aasgaard

Alder: 24

Instagram: johannenordeng

Bosted: Trondheim

Jobb: Servitør og bartender

Dialekt: Trøndersk

– Hvorfor jeg er en gudegave til «Ex on the beach»? Se på meg da. Jeg har ingen venninner som er penere enn meg, det skal jo litt til, det. Jeg skal være meg selv, og det tror jeg vel er nok til å sjokkere.