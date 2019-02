TILTALT: R. Kelly er tiltalt for å seksuelt misbrukt fire personer, tre av dem var mellom 13 og 16 år da det skal ha skjedd. Foto: Tyler LaRiviere / TT NYHETSBYRÅN

Påtalemyndigheten: Har DNA-bevis mot R. Kelly

R. Kelly er tiltalt for seksuelt misbruk av fire personer. Advokaten mener alle påstandene mot artisten er løgn.

Publisert: 23.02.19 21:13 Oppdatert: 23.02.19 21:40







En dommer i retten i Chicago har satt kausjon på én million dollar for R & B-artisten R. Kelly , 250.000 dollar for hver av de fire ofrene han er tiltalt for å ha misbrukt seksuelt, skriver AP.

Artisten behøver bare å betale ti prosent, eller 100.000 dollar, bestemte retten ifølge Buzzfeed.

Artistens advokat Steve Greenberg hevder alle påstandene mot artisten er løgn. Det sa han til media utenfor rettssalen i dag.

– Han er en rockestjerne, og behøver ikke ha sex uten samtykke, skal han også ha sagt.



Påtalemyndigheten sier at de har DNA-bevis mot artisten, melder AFP.

Artisten får ifølge Buzzfeed ikke ha pass, han får ikke kommunisere med de antatte ofrene, og han får ikke ha kontakt med personer som er 18 år og yngre fram til rettssaken starter.

Hendelsene R. Kelly er tiltalt for skal ha skjedd mellom 1998 og 2010. Ifølge tiltalen var tre av de fornærmede mellom 13 og 16 år gamle da misbruket skal ha skjedd. Strafferammen for grovt seksuelt misbruk er mellom tre og syv år for hvert tilfelle.

Det forberedende rettsmøte er satt til å være 8. mars.

Advokat Steve Greenberg sa også at R. Kelly er fornøyd med kausjonssummen, men at han ikke har så mye penger på grunn av dårlig management som har satt ham i en vanskelig økonomisk situasjon.

R. Kelly håper å få betalt 100.000 dollar og slippe ut av fengsel lørdag i påvente av at rettsaken skal starte.