Medier: Nick Jonas (26) og Priyanka Chopra (36) gifter seg i desember

Nick Jonas og Priyanka Chopra befinner seg i India, hvor de angivelig planlegger to vielser i desember.

Stjerneparet selv, som ble kjærester i vår og forlovet seg i juli – bare to måneder senere – har til gode å bekrefte bryllupsdatoen offentlig. Bilder de to poster i sosiale medier, bekrefter imidlertid at begge nå befinner seg i Chopras hjemland, India .

Det er der bryllupet skal foregå, opplyser ikke navngitte kilder, ifølge indiske Hindustan Times og Tribune India , men også amerikanske og britiske medier som Harper’s Bazaar , Metro og Glamour .

Popstjernen skal ha landet i Delhi torsdag, der Priyanka Chopra – skuespiller, filmprodusent, modell og sanger – og hennes mor angivelig er i full sving med å legge planer for to vielser.

Kilder opplyser at paret skal ha et tradisjonelt hindubryllup 2. desember og en kristen vielse dagen derpå, begge i Jodhpur.

Jonas og Chopra skal i tillegg arrangere flere oppvarmingsfeiringer fra 29. november.

Den indiske superstjernen postet romantisk bilde på Instagram torsdag, der hun skriver til sin ti år yngre forlovede: « Velkommen hjem, kjære ».

Hun har også postet glimt fra en stor familiesammenkomst under gårsdagens Thanksgiving-markering. Jonas har postet det samme bildet på sin Instagram .

Kaster ikke bort tiden

Selv om Chopra og Jonas ble avbildet sammen for første gang i mai 2017 – på MET-gallaen i New York – skal de to ikke ha innledet et forhold før ett år senere. Nå, seks måneder senere, skal de gi hverandre sitt ja.

Ingen av de to har vært gift fra før, og de har heller ingen barn. Jonas har tidligere hatt romanser med stjerner som Miley Cyrus (26), Selena Gomez (26) og Lily Collins (29).

– Man må være ærlig mot sin bedre halvdel. Der ligger skjønnheten i et ekte forhold – det at man kan være seg selv fullt ut. Sånn har jeg det i livet mitt nå, uttalte han til USA Today nylig.

Nick Jonas startet karrieren sammen med brødrene i boybandet Jonas Brothers , som blant annet hadde en egen TV-serie på Disney Channel. Han har siden gått solo.

Chopra ble kjent da hun vant Miss World i 2000. Siden har hun hatt roller i en rekke filmer og TV-serier, både indiske og amerikanske.

VG møtte skuespilleren i London under et pressetreff for to år siden.

– Jeg kaller meg en «selvgjort» kvinne fordi jeg egentlig skulle bli ingeniør. Ingen i min familie har noensinne vært i underholdningsbransjen, sa Chopra til VG den gangen.