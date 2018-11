VAR GIFT: Bobby Brown og Whitney Houston i 1998. Foto: STUART RAMSON / TT NYHETSBYRÅN

Bobby Brown saksøker TV-kanaler etter Whitney-dokumentar

RAMPELYS 2018-11-30T06:41:49Z

Whitney Houstons eksmann mener det ble brukt filmmateriale som ikke var klarert i dokumentaren «Whitney: Can I be me».

Publisert: 30.11.18 07:41

Både Showtime, BBC og flere andre blir saksøkt fordi Brown mener det er brukt materiale fra realityserien «Being Bobby Brown» fra 2005 uten lov, melder Variety.com

Brown krever to millioner dollar i erstatning. I søksmålet hevdes det at Bobby Brown og datteren, avdøde Bobbi Kristina, er med i dokumentaren i over en halvtime uten at de har gitt tillatelse til bruk av materialet.

Filmens regissører, Nick Broomfield og Rudi Dolezal, er ikke blant de saksøkte, men en del av søksmålet inkluderer et brev fra regissørene fra 2016 hvor de ønsker et nytt intervju til dokumentaren.

– Jeg er spesielt ute etter å gjøre et positiv sak som forklarer livet til Whitney på en varm og opplysende måte, skriver regissøren blant annet.

Filmen hadde premiere på filmfestivalen Sundance in april 2017, og i søksmålet blir det hevdet at den ble lansert der med håp om at den blir tatt så godt imot at det ville være vrient for Brown å opponere mot bruk av materiale.

«Whitney – Can I be me» ble vist på kino i Norge i juni i fjor. VGs anmelder påpeker at regissør Broomfield i motsetning til andre, ikke forsøker å frata Brown all ære:

Brown blir snarere fremstilt som en slags lekekamerat: Et menneske som Houston, «rarere enn man skulle tro», torde å være barnslig sammen med, skriver anmelder Morten Ståle Nilsen.