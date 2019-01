Dette er tidenes dårligste filmer

Av filmnettstedet IMDbs over fem millioner registrerte filmer, havner disse ti på bunn.

Det er snart klart for både Golden Globe og Oscar-utdelingen. Det finnes også en uoffisielt kåring over årets verste filmer og skuespillere – Golden Raspberry Awards, eller «Razzie» Awards. I år var det «The Emoji Movie» som ble kåret til den verste filmen .

Noen høytidelig kåring av tidenes verste filmer finnes imidlertid ikke, men IMDbs oversikt over filmene med aller dårligst plassering, basert på brukeranmeldelser, gir en god pekepinn.

Under får du en oversikt over de ti filmene som har gjort det dårligste inntrykket på seerne.

1. «Disaster Movie»

Filmen som har fått aller dårligst score på IMDb , eller 5.310.913. plass om du vil, er filmen med det passende navnet «Disaster Movie» som kom i 2008, og har blant andre Kim Kardashian og Carmen Electra på rollelisten. Parodifilmen har imidlertid ikke imponert seerne. 372 personer har skrevet en anmeldelse av filmen, og kritikken er nådeløs.

«Ikke se denne filmen. Den er på langt vei den dummeste, teiteste, lateste og mest umorsomme filmen jeg noensinne har sett. Den er en total katastrofe» , skriver én bruker.

2. «Superbabies: Baby Geniuses 2»

Snakkende ninjababyer, en ond forsker og en rekke spesialeffekter som kunne blitt utkonkurrert av Snapchat-filtre. Denne filmen har alle ingrediensene som skal til for at du skrur av skjermen og legger hodet i hendene. Ja, og babyene må reise tilbake i tid. Dette er altså oppfølgeren til den første filmen om superbabyene. Det finnes to oppfølgere til. Ferdig snakket.

3. «Manos: The Hands of Fate»

Flere filmer har fått kultstatus på grunn av hvor elendig den er. Denne filmen, fra 1966, er én av dem, og fikk sin status etter å ha vært tema på det populære amerikanske komedieprogrammet «Mystery Science Theater 3000». Filmen handler om en familie på tur i ørkenen, som blir offer for nettopp en kult som bruker hender som offergaver til sin gud.

«Få filmer kan hevde at de er så forferdelige at du faktisk føler fysisk smerte av å se dem. Så dårlige er disse fordømte få at du ikke opplever dem eller ser den. Du holder dem ut. Dette er moren til alle slike filmer» , er dommen til én bruker.

4. «The Hottie & the Nottie»

Paris Hilton er stjernen i denne hodepinen av en romantisk komedie fra 2008. Hun spiller drømmedamen til filmens mannlige hovedkarakter, problemet hans er bare at hun nekter å date ham med mindre han finner en egnet partner til hennes bestevenninne. Noe som ikke er så lett fordi kvinnen det gjelder i beste fall kan beskriver som uattraktiv.

Hilton dro inn tre Razzie-priser året etter, to av dem for nettopp denne filmen.

«Vær så snill og hold deg unna denne filmen, den vil få hjernen din til å råtne og kjede deg til døde» , lyder advarselen fra en IMDb-bruker.

5. «Birdemic: Shock and Terror»

Sjokk og terror beskriver filmen rimelig bra. Man lar seg nesten misunne av karen som får øynene revet ut av fugleklør bare av å se traileren. Filmen er både regissert, skrevet og oppdiktet av samme person, James Nguyen, og nei, det er faktisk ikke en førsteårselev på medier & kommunikasjon. Det mest skremmende med filmen er at den i det hele tatt eksisterer, men enda mer skremmende – det finnes en oppfølger. I et intervju forteller filmskaperen at han håper «Birdemic» blir et produkt på linje med «Terminator». Vel.

6. «Code Name: K.O.Z»

Og prisen for tidenes verste fremmedspråklige film går til.. Den tyrkiske, politiske dramafilmen har tidligere toppet IMDb-listen. Filmen er basert på det turbulente forholdet mellom president Recep Tayyip Erdogan og den tyrkiske predikanten Fethullah Gülen. Konspirasjonsfilmen er imidlertid offer for en konspirasjon selv – er den et offer for sabotasje for å nå IMDbs liste over verste filmer? The Hollywood Reporter stiller spørsmålet om hvorvidt filmen er propaganda for regjeringen, og om supportere av Gülen har bidratt til den lave scoren på filmnettstedet.

7. «House of the Dead»

Filmen begynner som typiske ungdomsfilmer – en gruppe college-elever som er klar for en skikkelig fest. De reiser ut på en øde øy, som før de vet ordet av det blir invadert av blodtørstige zombier.

Én bruker av IMDb mener at det mest skumle med denne filmer er at den i det hele tatt eksisterer.

«Den er så dårlig at du har lyst til å slutte å se filmer for alltid» , skriver vedkommende.

8. «Pledge This!»

Paris Hilton og Carmen Electra (som spiller seg selv denne gangen) er visstnok to navn å ha på rollelisten om man vil lage en elendig film. Også verdens best betalte skuespillerinne i 2018, Sofia Vergara, dukker opp i filmen. Det gir den åpenbart ikke noe kvalitetsstempel.

Hilton spiller igjen IT-jenta som har alt, og ja, også i denne filmen svirrer plottet rundt jenter som ikke helt passer i kategorien « Hollywood -skjønnhet».

Hilton ble også saksøkt i forbindelse med filmen , men ikke fordi den er så dårlig. Filmselskapet skyldte nemlig på henne for at salget gikk så dårlig, og mente hun ikke hadde reklamert nok for den.

9. «Saving Christmas»

Listens eneste julefilm handler om Kirk som prøver å overbevise sin svoger om at julen handler om Jesus. Filmen hanket i 2015 inn den lite ettertraktede prisen for årets verste film under Razzie Awards. Også hovedskuespilleren, Kirk Cameron, fikk pris – årets verste skuespiller – for samme film. Totalt hanket filmen inn fire priser dette året.

«Jeg lagde denne brukere kun for å gi denne filmen én stjerne. Så dårlig er den» , står det i en anmeldelse på IMDb.

10. «Son of the Mask»

Jim Carrey gjorde stor suksess som «Masken» i 1994. Oppfølgeren fra 2005 hvor «Masken» unnfanger et barn med masken på, er imidlertid ikke like populær hos seerne. Det kan virke som om folk flest ikke er så begeistret for babyer med overnaturlige evner. I denne filmens tilfelle – ikke hunder heller.

«Gud, å sitte gjennom denne fryktelige vederstyggeligheten og å ikke bli gal er umulig. Denne filmen er så ond at ikke djevelen selv tør å snakke om den. Ikke se denne filmen eller la barna dine se den» , er dommen fra en IMDb-bruker.

Flere står imidlertid opp for filmen i anmeldelsene. Men gjennomsnittlig 2,4 stjerner basert på nærmere 50.000 brukervurderinger taler ikke i filmens favør.