Henrik fra «Ex on the beach» langer ut mot TV-produksjonen: – De gikk inn for å knuse oss

I sin nye bok forteller Henrik Elvejord Borg om sin bipolare lidelse og sier at han en gang var narkoman. Samtidig tar han et knallhardt oppgjør med skaperne av norske «Ex on the beach».

Den første sesongen av det skandaleomsuste realityprogrammet «Ex on the beach Norge» brakte med seg fyll, mobbing og gruppesex, men er nå et tilbakelagt kapittel. Men for én av deltagerne lever programmet fortsatt i beste velgående.

Onsdag slipper nemlig Henrik Elvejord Borg (24) boka «Text on the beach», som er skrevet i dagbokform fra oppholdet i villaen på Mauritius i vinter.

I boka, og til VG, legger han ikke skjul på at han er svært kritisk til produksjonen av «Ex on the beach».

– Testene i forkant var nærmest fraværende. Vi hadde en 30 minutters samtale der vi krysset av på noen spørsmål i tillegg til en ti-minutters lang samtale på Gardermoen før avreise til Mauritius. Det er absolutt ikke nok til å finne ut om folk har hodet på rett sted, sier 24-åringen.

– Burde aldri deltatt

Selv var han kun med for egen vinning, mener han: Boka han nå slipper. Han erkjenner at han ikke ville sluppet seg selv gjennom nåløyet.

– Nei, jeg burde aldri deltatt. Jeg er jo bipolar! Jeg kunne blitt klin gal der nede. På ett tidspunkt lurte jeg på om jeg hadde klikket også, noe som gjorde at de ville at jeg skulle snakke med en psykolog der nede. Men det kunne jeg ikke, da ville jeg risikert at det jeg hadde holdt skjult, ville bli avslørt.

– På hvilken måte trodde du at du hadde klikket?

– Det handlet om fysisk vold. Jeg og Ole (Karoliussen, en annen deltager) var jo ikke langt fra å gå løs på hverandre. Jeg trodde jeg skulle klinke ham ned.

Han fortsetter:

– Utdannede fagfolk kunne nok gjennomskuet at man hadde å gjøre med en «gærning». Når bikker folk egentlig over grensen? Denne gjengen bikket i hvert fall over. Samtidig blir man en sirkusape. Discovery har tjent vanvittige penger på dette, men skal man la produksjonsselskapet ødelegge unge menneskers liv? Det er en problematikk jeg i hvert fall synes er greit å ta opp.

Kritiserer «manglende» oppfølging

– Du innrømmer selv å ha holdt din fortid og bipolare lidelse skjult for produksjonen. Er det ikke noe du selv også burde og kunne ha gjort annerledes?

– Absolutt. Jeg har holdt ting skjult, og gått inn for at dette skulle bli fasit. Motivene mine var derfor ikke helt rene de heller. Jeg tror likevel at dette var nødvendig for å skape debatt om hvor langt man skal gå for å tjene penger på slike program.

Han forklarer opplevelsen av å være innesperret i en villa på Mauritius på følgende måte:

– Man lever i et fengsel, og TV-produksjonen er ute etter å drite deg ut. Og hvis ikke man er obs på det, kommer det på TV. Det er frihetsberøvelse. Vi så jo ingenting av Mauritius, og produksjonens ord er loven.

– Blottlagt for empati

I «Text on the beach» skriver Henrik at han lot seg provosere så mye underveis, at han til slutt begynte å kritisere enkelte i produksjonsstaben.

– Ja, jeg kritiserte dem åpenlyst hele tiden. Men det var jo litt av meningen også. Det handlet om måten ting var håndtert på. De var totalt blottlagt for empati for deltagerne og gikk inn for å knuse oss. De ville at du skulle gråte og bli forbannet, og det har de klart.

– Hvordan var reaksjonen da deltagere brøt ut i gråt?

– De sendte inn kamerafolk. Man skulle se inn i linsa og danse apedans. Det er de øyeblikkene de ser etter, og det er en påkjenning. Når kamerateamet kommer vet du at helvetet er igang og at noen snart begynner å grine. De trekker i tråder så livet blir verre der inne.



Henrik mener bestemt at han ikke hadde en eneste «hvit» dag inne i villaen.

– Jeg var narkoman

– Kunne det ha ført til alkoholproblemer i etterkant, tror du?

– Ja, det tror jeg. For min del har jeg klart meg greit, etter jeg kom hjem drakk jeg ikke på over en måned. Men det var med et nødskrik at det gikk. Man er så lei av alkohol til slutt, man føler seg som en gammel dranker.

I boka forteller «Blodprinsen» også om det tunge 2016, som innebar fest fem til syv dager i uka. Ikke bare med alkohol i blodet, men også kokain - og narkogjeld.

Til slutt flyttet han til Tromsø for å komme seg vekk fra festlivet, og Henrik går så langt som til å kalle seg eks-narkoman.

– Ja, så ille var det på et tidspunkt. Det var ekstreme mengder rus. Jeg var en høyst fungerende narkoman i lang tid. Men jeg flyttet da jeg merket at livet begynte å gå skeis, og det viser at man har en viss selvinnsikt og at jeg ikke bare henga meg til avgrunnen. Men det var så ille at man ikke kan betegne det som noe annet enn at jeg var narkoman.

Og:

– Det er ikke helt usannsynlig at jeg ikke ville ha sittet her om jeg hadde fortsatt på det kjøret jeg var en del av for et par år siden, sier han til VG.

Discovery: – Deltagerne visste hva de gikk til

Mediesjef i Discovery, Hanne McBride, understreker at Henrik Elvejord Borg hele veien har hatt et mål om å skrive bok om opplevelsen.

– At Henrik har hatt en sterk opplevelse skal vi ikke underkjenne, men vi må samtidig huske hva som var utgangspunktet hans og motivet for å delta i serien. Det var nettopp å skrive en bok og skape publisitet rundt denne. Det gjenspeiles kanskje også i enkelte av uttalelsene han har kommet med i ettertid, sier hun til VG.

Kanalen har blitt forelagt «Ex on the beach»-deltagerens utsagn, og kjenner seg ikke igjen i flere av påstandene.

– Vi har hatt en løpende dialog med alle deltagerne etter innspillingen, noen mer enn andre, og alle har i tillegg hatt stående tilbud om kontakt med profesjonelle samtalepartnere. Vi har også brukt de mest erfarne psykologene i TV-bransjen i hele produksjonsprosessen, inkludert i castingprosessen, og det at en deltager er bipolar, diskvalifiserer ikke deltagelse. Castingen gjøres ut fra en helhetsvurdering.

– Alle som gikk inn i denne serien visste veldig godt hva de gikk til. Men vi skal selvfølgelig ta med innspillene til Henrik og de andre deltagerne når vi går i gang med en ny sesong, forteller hun.

VG har også vært i kontakt med Rubicon TV som produserer «Ex on the beach», som ikke har mer å tilføye.