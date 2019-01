HEMMELIGE BRYLLUPSPLANER: Triana Iglesias forteller at hun og forloveden Mikael Gabriel foreløpig ikke har begynt å planlegge bryllupet. Foto: Helge Mikalsen/VG

Triana Iglesias og forloveden vil ha hemmelig bryllup

CAREYES, MEXICO (VG) To år etter at hun fikk ringen på fingeren, har Triana Iglesias (36) fortsatt ikke noen umiddelbare bryllupsplaner med Mikael Gabriel (28).

VG møter programleder Triana Iglesias på det etter hvert så kjente blå hotellet som overvåker Stillehavet i Careyes i Mexico . Hun går inn i sin ellevte sesong av «Paradise Hotel», og har i den anledning tidligere på dagen posert for TV3s fotograf i ekte Vogue-stil.

– Skikkelig lykkelige

Den ganske så private programlederen letter så vidt på bryllupssløret for VG på «Paradise»-hotellets fineste suite – Fortuna.

– Vi har ikke satt noen dato ennå, og når det skjer, tror jeg dere kommer til å få vite det etter det har skjedd, sier hun lurt.

– Vi snakket på nyttårsaften om hvordan vi har lyst til å gjøre det, og vi vet ikke. Vi er skikkelig lykkelige, plutselig stikker vi av og gifter oss, eller så blir det et stort bryllup. Vi vet ikke.

Iglesias forteller at hun er lykkelig som forlovet, og at hun mener hun har verdens beste mann. Allerede én uke inn i jobben i Mexico, som varer i drøye to måneder, kjenner hun på savnet etter den finske forloveden.

– Han er så fin, herregud. Jeg savner ham så mye, forteller hun med lengsel i blikket.

Hun legger ikke skjul på at avskjeden ble tårevåt fra hennes side, men legger kjapt til at det ikke skal mye til før hun lar tårene trille.

– Jeg er kjempefølsom, jeg gråter av alt. Jeg kan gråte hvis det kommer en trist reklame, liksom, sier hun og ler.

Dypt forelsket

Til tross for den store avstanden har hun og hennes store kjærlighet mye kontakt på FaceTime.

– Jeg går jo rundt her med mobilen mye i hånden. Det er en veldig uting, men det blir sånn når jeg er her. Jeg savner også kattene og hunden og mamma og pappa og alt. Jeg synes det er sunt å savne litt.

Iglesias avslørte vinteren 2015 at hun var i et forhold med den finske rapperen. Hun forteller at de gjennom det over tre år lange forholdet bare faller dypere inn i kjærligheten.

– Han gjør meg til et sykt mye bedre menneske, han utfordrer meg på utrolig mange områder, og han får meg til å vokse. Han speiler meg på veldig mange områder. Det er hele tiden noe nytt å lære der. Det er hele tiden utvikling, og vi blir bare sterkere og sterkere sammen. Det er veldig viktig i et forhold, og vi er sykt bra for hverandre. Og han er veldig kjekk, sier hun med et stort smil.

Holder på programlederrollen

Til tross for at hun snart har lagt elleve sesonger av «Paradise Hotel» bak seg, har hun ingen planer om å gi fra seg programlederrollen.

– Jeg har lyst til å jobbe med TV resten av livet, og jeg elsker «Paradise Hotel» og å jobbe her, så jeg håper at jeg kan fortsette med det dersom det fortsatt blir aktuelt for meg å være her neste år.

VGTV-programleder Morten Hegseth ymtet under besøket til det famøse hotellet i fjor at han godt kunne tenkt seg å losje deltagerne gjennom innsjekk og parseremonier når Iglesias sier fra seg tronen.

– Han hadde vært en jæskla god programleder, tror jeg. Men han får ikke den jobben ennå, han må nok vente litt til!