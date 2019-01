TRAKK SEG: Influenseren Espen Hilton angrer på sin sponsede tur til Dubai med flyselskapet Norwegian. Foto: Odin Jæger

Blogger Espen Hilton trakk omstridte Dubai-bilder – beklager sponset tur

Toppblogger Espen Hilton fjerner bilder fra sponsetur og beklager overfor sine lesere etter negative tilbakemeldinger.

Publisert: 14.01.19 19:11

I helgen skrev VG at en håndfull av de viktigste norske influenserne nylig har vært på tur til Dubai , sponset av flyselskapet Norwegian .

Dette fikk mange til å reagere, deriblant generalsekretær i norske Amnesty International, John Petter Egenæs.

– At norske influensere bruker tiden, ytringsfriheten og stemmen sin i det offentlige rom til å tilsynelatende ukritisk reklamere for Dubai, gir meg en litt vond smak i munnen, sa Egenæs til VG.

I et ferskt blogginnlegg mandag kveld beklager Espen Hilton overfor sine følgere at han ble med på turen.

– Jeg har fått utallige tilbakemeldinger som har fått meg til å tenke og reflektere mye de siste dagene. Og jeg er enig med dere, dette er nok en invitasjon jeg burde tenkt mer over og takket nei til, skriver Hilton.

Hilton har ikke besvart VGs henvendelser mandag kveld.

Influenserne på den sponsede turen var – foruten Espen Hilton – Anniken Jørgensen, Cornelia Grimsmo, Hedda Skoug , Lene Orvik og Benedichte Bjerke.

De fem sistnevnte har mandag kveld fremdeles bilder, merket med reklame, fra den sponsede turen på sine Instagram-kontoer, mens Hilton har trukket sine.

Norwegian utviser forståelse for Espen Hiltons retrett.

– Vi har registrert at flere av påvirkerne vi har hatt med på tur har blitt utsatt for personangrep og forstår veldig godt at de reagerer på det, opplyser kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen til VG.

I innlegget reflekterer Hilton – som selv har stått frem som homofilt mobbeoffer – hvordan det ville ha vært å reise til Dubai med sin egen kjæreste, et land som har et langt mer restriktivt syn på kjærlighet mellom samme kjønn enn i Vesten.

Hilton skriver også at reaksjonen fra norske Amnesty har vært delaktig i avgjørelsen hans.

– Jeg prøver å gjøre mitt, på min måte. Men jeg forstår virkelig at jeg trenger å forstå og lære hva og hvordan Amnesty jobber før jeg tar en slik avgjørelse på egen hånd neste gang.

Nå skal jeg jobbe videre, fortsette dialogen jeg har fått med disse fantastiske homofile guttene i Dubai, og kanskje en dag får jeg saken min på trykk på en plattform som er større enn min egen, skriver Espen Hilton.