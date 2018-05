DØD: Clint Walker var en av de mest kjente western-skuespillerne på 1950- og 60-tallet. Her med kona i 1963. Foto: Harold P. Matosian / TT NYHETSBYRÅN

Westernhelten Clint Walker er død

Publisert: 23.05.18 08:26

Clint Walker, kjent fra en av 1950-tallets mest populære westernserier på TV, «Cheyenne» er død, 90 år gammel.

Flere amerikansk medier, deriblant TMZ og The Hollywood Reporter, skriver dette onsdag morgen norsk tid. Ifølge hans datter, Valerie, døde han av hjertesvikt.

Walker er mest kjent fra TV-serien «Cheyenne» som var en av de mest populære western-seriene på 1950- og 1960. I over hundre episoder spilte han hovedrollen i serien som var svært populær på den tiden.

– Jeg tror jeg konkurrerte om den rollen med de fleste av de mest kjente Hollywood -skuespillerne på den tiden, fortalte Clint Walker i et intervju i 2012.

Etter det ble det mange mindre roller i forskjellige western-serier. Walker er også kjent fra filmer som «Send Me No Flowers» (1964), «None But the Brave» (1965) og klassikeren «The Dirty Dozen» (1967).

Allerede i 1971 ble han erklært død etter en ulykke hvor han falt ned fra en skiheis og fikk en skistav gjennom hjertet. Men en av legene oppdaget at det var et livstegn og Walker ble operert i all hast og det lyktes å redde livet hans. Etter to måneder var han på bena igjen.

