BLIKKFANG: Eliza Spencer, Louis Spencer, Victoria Aitken og Kitty Spencer ankommer St. George's Chapel i Windsor Castle lørdag. Foto: POOL New / Reuters

Prins Harrys fetter Louis Spencer får nettet til å koke

Publisert: 23.05.18 11:38

24 år gamle Louis Spencer kan vinke farvel til tilværelsen som anonym.

Selv om han har adelstittelen vicomte Althorp, en såkalt «visegreve» – som rangerer mellom greve og baron, har Louis Spencer vært relativt ukjent. Frem til nå.

Under helgens kongelige bryllup i England , der prins Harry (33) ga sitt ja til Meghan Markle (36) , sørget nemlig brudgommens unge fetter for å vekke nysgjerrighet. Også amerikanske medier har kastet seg over ungkaren. Det kongelige bryllupet fascinerte nemlig over 29 millioner amerikanske TV-seere .

« Du kan ikke bli prinsesse, men du kan bli grevinne », fastslår storavisen USA Today .

Louis Spencer er sønn av prinsesse Dianas bror, greve Charles Spencer (54) , og dermed den første til å arve grevetittelen. 24-åringen, som dermed er avdøde Dianas nevø, ankom bryllupet sammen med sin mor Victoria Aitken (53) og søstrene Eliza (25) og Kitty Spencer (27). Sistnevnte er en ettertraktet modell i hjemlandet.

« Prins Harrys unge, single fetter fikk hodene til å snu seg i det kongelige bryllupet », skriver Fox News , som legger til at selv om prinsen nå er opptatt, så er det fortsatt mulighet for dem som ønsker å bli medlem av den britiske adelsfamilien.

Australske New Idea skriver at «nettet går bananas over prins Harrys kjekke fetter», mens nettstedet Popsugar melder at «Louis Spencer er redningen» for alle som depper over mangelen på single, britiske prinser.

« Han er ikke gift! », skriver det amerikanske kjendismagasinet People og konkluderer med at det pene utseendet «helt klart ligger i genene». Bladet mener også at Spencers «tette skjeggvekst kan konkurrere med Harrys».

Spencer ble født i England, men er vokst opp i Cape Town i Sør-Afrika. Han har studert ved Universitetet i Edinburgh, skriver The Sun .

24-åringens fulle navn er Louis Frederick John Spencer, og han har ikke mindre enn seks søsken. Foreldrene ble skilt i 1997.

« Louis Spencer er i veldig god fysisk form, skikkelig rik og i tillegg veldig singel », skriver nettstedet The Tab .

« Ikke bekymre dere, prins Harrys hotte fetter er fortsatt ledig på markedet », skriver bladet Cosmopolitan .

Hello Magazine opplyser om at alles øyne var rettet mot Charles Spencers barn da de ankom kirken, og at søskentrioen sørget for å bringe en solid dose glamour til festlighetene.

Louis Spencer liker angivelig å ligge lavt i offentligheten. Han er ingen partyløve og styrer som oftest unna jetsettlivet, skriver britisk presse. Han har heller ingen åpne kontoer i sosiale medier. Hva 24-åringen mener om å bli spaltestoff verden over så å si over natten, er uvisst.

I 2015 postet imidlertid popstjernen Nicki Minaj (35) et bilde på Instagram av seg og den da 21 år gamle Spencer. Hun spøkte den gangen med at det var et bryllupsbilde, før hun presiserte: «Nei, men ærlig talt, det var en glede å ha besøk av dere» ( artikkelen fortsetter under bildet ):

Det er ikke første gang at omgivelsene får øynene opp for spennende «nykommere» ved kongelige fester. I 2004 var det Pia Haraldsen (nå 36) i rosa kjole som sørget for å stjele en stor dose glans i barnedåpen til prinsesse Ingrid Alexandra.

