DØD: Kokk og reiseprogramleder Anthony Bourdain er død, bekrefter CNN fredag. Foto: Andy Kropa / TT NYHETSBYRÅN

CNN-programleder Anthony Bourdain (61) er død

Publisert: 08.06.18 13:39

TV-kanalen bekreftet fredag at TV-personligheten Anthony Bourdain har gått bort.

Bourdain, som selv var utdannet kokk, jobbet i en årrekke i TV-kanalen CNN , hvor han tok seerne med rundt omkring i verden.

TV-personligheten skal ha vært i Frankrike og spilt inn en episode av TV-programmet «Parts unknown» som han laget for kanalen. Fredag bekreftet TV-kanalen Bourdains død.

– Det er med stor sorg at vi kan bekrefte at vår venn og kollega Anthony Bourdain er død, skriver CNN i en pressemelding.

Kanalen skriver at Bourdain begikk selvmord, og ble funnet død av en venn på sitt eget hotellrom.

«Hans eventyrlyst, venner, god mat og drikke – og de bemerkelsesverdige historiene han fortalte fra rundt omkring i verden gjorde ham til en unik historieforteller. Hans talent sluttet aldri å overraske oss, og vi vil savne ham dypt. Våre tanker og bønner går til hans datter og familie i denne vanskelige tiden», skriver CNN.

I tillegg til å være en kjent programleder har Bourdain skrevet flere bøker om både mat og reise.

Boken hans «Kokkejævler» fra 2013 fikk terningkast 4 i VG.

Samme år ble Bourdain tildelt den prestisjefylte Peabody- award for programmet «Parts unknow», hvor juryen blant annet sa at programmet utvidet folks horisonter og ganer i like stor grad.

Dommerne omtalte Bourdain som blant annet ærlig og nysgjerrig, og skrev at folk åpnet seg opp for ham på en måte som gjorde at han fikk vist frem mer enn hva man som «vanlig» journalist kunne håpe.

Da han mottok prisen sa Bourdain at han stilte veldig enkle spørsmål når han intervjuet folk i programmet:

«Hva gjør deg lykkelig? Hva spiser duHva slags mat liker du å lage? Uansett hvor i verden vi drar og stiller disse spørsmålene har vi en tendens til å få noen virkelig forbløffende svar».